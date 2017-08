Jubiläumsfeier: 40 Jahre Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau

„Schöne Erlebnisse sind Erinnerungen für die Zukunft; denn Zukunft braucht Vergangenheit.“ Unter diesem Motto feierte die Kreisgruppe am 15. Juli ihr 40-jähriges Bestehen. Dieser besondere Tag begann mit einem Festgottesdienst in der Korneliuskirche in Karlsfeld, zu dem zahlreiche Landsleute erschienen. Die Fahnenabordnung und ein paar Trachtenträger verschönerten das Bild.

Erster und zweiter Vorstand mit den geehrten Chormitgliedern nach dem Gottesdienst in Karlsfeld. Foto: Martin Barth

Blick in die Jubiläumsausstellung in Karlsfeld. Foto: Johann Binder

Pfarrerin Christiane Döring gestaltete den Gottesdienst und unser Chor sang. Nach dem Gottesdienst hielt Agathe Krafft, erste Vorsitzende der Kreisgruppe, eine Ansprache und bedankte sich mit je einem Blumenstrauß bei Pfarrerin Döring und der Organistin Frau Benning. Die Mitglieder des Chors bekamen je eine Rose als Dankeschön. Frau Krafft erwähnte das Jahr 1977, in dem die Kreisgruppe gegründet wurde. Seither leben wir, die Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau, in einer Gemeinschaft, in der die Pflege des Brauchtums und des Kulturgutes aufrechterhalten wird. Es wurden die zahlreichen Aktivitäten, die jährlich stattfinden, erwähnt. Auch wenn der Landkreis Dachau unsere neue Heimat ist, bleiben wir mit Siebenbürgen verbunden. Es folgte die Ehrung von Mitgliedern zur 25-jährigen Mitgliedschaft mit Urkunden und die Ehrung der Chormitglieder mit Urkunde und Abzeichen der Kreisgruppe. Zum Abschluss dankte die Vorsitzende den Ehrenamtlichen für die Gestaltung der wunderschönen Ausstellung mit Trachten, Bildern, Handarbeiten und Büchern aus den verschiedenen Orten Siebenbürgens. Die Ausstellung fand große Resonanz und wurde von vielen Gästen gelobt.Der gemütliche Teil fand im Garten der Korneliuskirche statt. Es gab gutes Mittagessen mit Fleisch vom Grill, Mici, Beilagen und kühlen ­Getränken. Zum Fest waren auch Ehrengäste eingeladen, die Grußworte an die Anwesenden richteten. Stefan Kolbe, Bürgermeister der Gemeinde Karlsfeld, der sich mit den Siebenbürger Sachsen sehr verbunden fühlt, hob die Verdienste der Landsleute für die Gemeinde Karlsfeld hervor. Mit den vielfältigen Aktivitäten und dem Veranstaltungsangebot zeigen die Siebenbürger Sachsen, dass sie ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Gemeinde sind. Kai Kühnel, Zweiter Bürgermeister der Stadt Dachau, überbrachte Grußworte von Oberbürgermeister Florian Hartmann. Er lobte den Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen, das Engagement und den Elan, mit dem sich die Kreisgruppe für das Wohl der Stadt, der Region, ihrer Menschen und der Natur einsetzt. Die Kreisgruppe ist unter anderem einer der wenigen Vereine, die sich an der Aktion Saubere Stadt Dachau jährlich beteiligen. Herr Kühnel wünschte der Kreisgruppe alles Gute für die Zukunft.Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurde vertreten von Harry Lutsch, stellvertretender Vorsitzender. Er begrüßte die Landsleute und Ehrengäste auf das Herzlichste und wünschte alles Gute zum 40. Geburtstag. 40 Jahre Vereinsleben sind 40 Jahre ehrenamtliche und freiwillige Arbeit des Vorstandes und der Mitglieder. Weiterhin bedankte er sich bei allen, die mit Fleiß, Liebe und ehrenamtlichem Einsatz am Vereinsleben teilnehmen. Nur die Gemeinschaft kann die Pflege unserer Kultur, unserer Sitten und Bräuche am Leben erhalten und an die nächste Generation weitergeben. Im Namen des Landesverbandes wünschte er der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau alles erdenklich Gute und Kraft um das Erreichte fortsetzen zu können.Es war inzwischen Kaffeezeit, viele Genießer bestaunten die Kuchentheke, die sich sehen lassen konnte. Die Vielfalt der Kuchen und Torten war nicht zu überbieten. Allen fleißigen Bäckerinnen gebührt ein großes Dankeschön. Zu einem Jubiläum gehört auch eine Festschrift, die sich sehen lassen kann. Darin findet man Artikel und Bilder aus dem Vereinsleben. Ohne Musik kein Fest. Die Original Siebenbürger Blasmusik München sorgte für gute Laune und Stimmung. Bis in die Abendstunden erfreute sie uns mit ihren Klängen. Das Duo Sander, Vater und Tochter, gefiel den Zuhörern sehr. Die siebenbürgische Tanzgruppe Lohhof-München zeigte uns zwei Tänze und erntete viel Applaus. Herzlichen Dank für ihr Kommen. Im Namen der Gäste möchte ich mich bei den Organisatoren, bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfern bedanken, ihr habt viel geleistet. Es war ein sehr schönes Fest!

Heidi Stolz