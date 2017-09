21. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürger bei Cannstatter Wasen

Die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen nimmt am 24. September am Umzug zum 171. Cannstatter Volksfest in Stuttgart teil. Beginn: 11.00 Uhr im Kurpark in Cannstatt, Ziel: Cannstatter Wasen; Gruppe Nr. 73. Thema: Hochzeit.

Mit dabei sind Hochzeitspaare aus zehn verschiedenen Regionen Siebenbürgens, Trachtenträger der Kreisgruppen Böblingen, Heilbronn, Reutlingen – Metzingen – Tübingen, gute Laune, Musik – insgesamt circa 80 Personen. Im Anschluss Musik, Tanz, Essen und ein kühles Bier in einem der Festzelte. Klaus Tartler Beim 170. Umzug zum Cannstatter Wasen am 25. September 2016 waren die Böblinger auch dabei. Das Foto zeigt die Blaskapelle gegen Ende des Umzugs beim Eingang zum Festplatz. In der ersten Reihe von links nach rechts: Patrik Tartler, Tim Schmidt, Robert Schuster, Heinzgeorg Schuster (mit Hut). Foto: Klaus Tartler

