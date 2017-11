18. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgischer Gottesdienst in Schorndorf wird live auf Facebook übertragen

Zum Gottesdienst nach siebenbürgischer ­Liturgie laden wir alle für Sonntag, den 19. November, um 10.30 Uhr in die Versöhnungskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Schorndorf, Heinrich-Rorbeck-Weg 3, in Schorndorf ein. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Hans-Dieter Schullerus, vormals Pfarrer in den Gemeinden Kirtsch und Kleinscheuern, Thomas Fuchsloch, amtierender Pfarrer der Versöhnungskirche, und dem Organisten Martin Benning aus Steinheim, Kreisgruppe Heidenheim.

Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst durch siebenbürgische Musikanten aus Heidenheim, Schwäbisch Gmünd, Göppingen und Schorndorf.



Die Spenden des Gottesdienstes (Kollekte) sind für die Renovierungsarbeiten des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. in Gundelsheim vorgesehen. Der Gottesdienst wird von der Landesgruppe Baden-Württemberg durch die Schirmherrschaft von deren Vorsitzendem Michael Konnerth unterstützt. Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Platzkonzert der Kapellen im Kirchhof bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen. Zum Gottesdienst werden alle Mitglieder und deren Freunde der Nachbarkreisgruppen eingeladen: Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim, Göppingen, Ulm, Kirchheim/Teck – Nürtingen u.a. Der Gottesdienst und das anschließende Platzkonzert der vier Blaskapellen werden von Radio Siebenbürgen live unter Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst durch siebenbürgische Musikanten aus Heidenheim, Schwäbisch Gmünd, Göppingen und Schorndorf.Die Spenden des Gottesdienstes (Kollekte) sind für die Renovierungsarbeiten des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. in Gundelsheim vorgesehen. Der Gottesdienst wird von der Landesgruppe Baden-Württemberg durch die Schirmherrschaft von deren Vorsitzendem Michael Konnerth unterstützt. Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Platzkonzert der Kapellen im Kirchhof bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen. Zum Gottesdienst werden alle Mitglieder und deren Freunde der Nachbarkreisgruppen eingeladen: Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim, Göppingen, Ulm, Kirchheim/Teck – Nürtingen u.a. Der Gottesdienst und das anschließende Platzkonzert der vier Blaskapellen werden von Radio Siebenbürgen live unter https://www.facebook.com/RadioSiebenbuergen übertragen. Bernhardt Staffendt

Schlagwörter: Gottesdienst, Benefizveranstaltung, Schloss Horneck, Radio Siebenbürgen

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.