16. Mai 2024

Traditioneller Ostergottesdienst in Wolfsburg

Am 1. April läuten die Glocken der St. Petrus/Heiliggeistkirche in Vorsfelde zum Ostergottesdienst der Wolfsburger Kreisgruppe. Es ist schon lange Tradition, dass viele Mitglieder in siebenbürgisch-sächsischer Tracht zu diesem Feiertag kommen. Auch der Nachwuchs macht gerne mit.

Ostergottesdienst in Wolfsburg: Gruppenbild der Trachtenträger. Foto Krzysztof Jurek Nachwuchs macht gerne mit. Wie jedes Jahr wird der Gottesdienst von Pfarrer Helmut Kramer geleitet. Die Orgel spielt diesmal wieder Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner. Natürlich trägt auch die Blaskapelle unter Leitung von Günther Bodendorfer zur musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes bei. Ein besonderes Highlight dieses Tages: Blaskapelle und Orgel spielen im Duett. Aber auch die Jugend leistet ihren Beitrag. Das Evangelium wird von Oliver Zinz gelesen, seine Schwester Anabel übernimmt die Lesung der Episteln. Zusammen mit den Geschwistern und Elaine Bechert betet Pastor Kramer für Versöhnung und Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Die Kleinen haben dieses Jahr wieder bunte Eier bemalt, die am Ende des Gottesdienstes an die Besucher verteilt werden. Die tolle Osterdekoration für Altar und Kirche haben auch die Kinder an einem tollen Bastelnachmittag gemacht. Zum Abschluss, für ein gemütliches Beisammensein, wird vom Vorstand Kuchen verteilt. Am Ende machen alle Trachtenträger ein Gruppenfoto. Für den Vorstand Anabel Zinz

Schlagwörter: Wolfsbzrg, Ostern, Gottesdienst, Tradition

