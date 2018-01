Adventsfeier der Kreisgruppe Würzburg

Liebe Mitglieder und Freunde, wir hoffen, Sie haben das neue Jahr gut begonnen, und wünschen allen, dass es gut werden möge! Lassen Sie uns zurückblicken auf unsere Adventsfeier.

Die Kinder gestalteten die Adventsfeier in Würzburg mit. Foto: Mieskes

Mit Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans Werner Bell sowie Grußworten von Pfarrer Max von Egidy und Pfarrer i.R. Georg Fellmer wurde die Feier in dem weihnachtlich geschmückten St. Laurentius-Saal eröffnet. Wir durften uns gemeinsam über die vielen Besucher, Jung und Alt, freuen. Adventslieder, Gespräche bei Kaffee und einer traumhaften Kuchenauswahl verliehen der Feier einen festlichen und gleichzeitig gemütlichen Charakter. Die Adventsfeier wurde so zur Begegnung unter Landsleuten.Den Höhepunkt des Nachmittags verdankten wir den vielen Kindern, die mit Gedichten und Liedern unter Anleitung von Angelika Flagner als „Weihnachtsengel“ und mit musikalischer Begleitung von Ewald und Benny Durst den Weihnachtsmann herbeisangen. Personifiziert von Daniel Flagner, stellvertretender Vorsitzender, erschien ein gut gelaunter, redseliger, zuweilen strenger Weihnachtsmann und gesellte sich zu den Kindern. Nach Lied- und Gedichtvorträgen und einem kleinen Krippenspiel, das Hildegard Schmidt aus Waldbrunn mit ihren Enkelkindern eingeübt hatte, bescherte er die Kinder. Zum Schluss wurde der Weihnachtsbaum wieder verlost. Die glückliche Gewinnerin, Anna Reiber, verschenkte den Baum an das zweite gezogene Los – eine schöne Geste!Der Vorstand dankt allen Teilnehmern und ganz besonders den Kuchenspenderinnen und allen Helfern!

Hans Werner Bell