Führungswechsel in der Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen

In unserer Kreisgruppe wird der Dreikönigstag zum Anlass genommen, gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. In der Einladung zur Feier wurden die Mitglieder aufgefordert, zahlreich zu erscheinen, da auch Wahlen stattfinden sollten. Viele folgten dem Aufruf, so dass alle Plätze im Löhe-Haus in Gunzenhausen besetzt waren. Der noch amtierende Vorsitzende Wilhelm Weber begrüßte die Gäste herzlichst und wünschte ein gesundes und gutes neues Jahr. Besonders begrüßte er unseren Gast Roswitha Kepp, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern.

Zunächst erstattete der alte Vorstand Bericht und wurde anschließend einstimmig entlastet. Vor den Neuwahlen ließ es sich Rosina Bretz nicht nehmen, dem scheidenden Vorsitzenden für seine Arbeit in all den Jahren im Namen der Kreisgruppe zu danken. Ebenso würdigte auch Roswitha Kepp Willi Webers ehrenamtliche, langjährige Tätigkeit mit anerkennenden Worten und überreichte ihm das goldene Ehrenwappen mit Urkunde, verliehen von der Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Roswitha Kepp übernahm die Wahleitung und führte kompetent durch den Ablauf. Jedes neue Vorstandmitglied erhielt die volle Stimmenzahl. Roswitha Kepp und auch Willi Weber wünschten dem Vorstand in der neuen Zusammensetzung viel Erfolg bei allen Unternehmungen im Rahmen der Kreisgruppe. Der neu gewählte Vorstand der Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen. Foto: Christian Meyndt



Nach dem Fototermin ging man zum gemütlichen Teil mit Kaffee, Kuchen und Unterhaltung über. Unsere jungen Musikanten erfreuten uns wie jedes Jahr mit ein paar Melodien. Zum 1. Vorsitzenden wurde Peter Meyndt gewählt, zum ersten und zweiten Stellvertreter Renate Fronius bzw. Andreas Metter. Das Amt der Schriftführerin übernahm Annelise Gabel, das der Kassiererin Ida Meyndt. Kulturreferentin wurde Helga Chitea, Frauenreferentin Irmgard Meyndt. Monika Popp wurde das Organisationsreferat zugeteilt und Annemarie Meyndt das Jugendreferat. Das Internetreferat übernahm Georg Gabel. Als Beisitzer gehört Harald Draser dazu. Schließlich wurde der alte Vorstand mit Dankesworten verabschiedet, der scheidende 1. Vorsitzende Willi Weber mit einem Präsentkorb und jedes der Mitglieder mit einer Rose bedacht. Zu guter Letzt legten viele fleißige Helfer Hand an, um die Tische ab- und wegzuräumen, das Geschirr zu spülen und auf den Platz zu stellen und den Raum blitzsauber zu fegen. Ein Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Nachmittags beigetragen haben. Roswitha Depner

Schlagwörter: Kreisgruppe, Weißenburg – Gunzenhausen, Neuwahlen, Vorstand

