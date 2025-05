Gemeinsam 100! 75-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe München und 25-jähriges Jubiläum der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München

Am 5. April gab es in Karlsfeld bei Dachau gleich einen doppelten Grund zu feiern: Unter dem Motto „Gemeinsam 100“ feierten die Kreisgruppe München ihr 75-jähriges und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München (SJTGM) ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem Nachmittag voller Musik, Tanz und Erinnerungen.

Über hundert Trachtenträger der Münchner, Lohhofer und Traunreuter Kulturgruppen beim Doppeljubiläum im Bürgerhaus Karlsfeld. Foto: Jennifer Barth

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München in Zivil am Abend mit der „Combo“-Band nach ihrem gemeinsamen Song. Foto: Martina Schorsten

Frauen-Power beim Jubiläum der Kreisgruppe München, von links: Lilia Antipow, Haus des Deutschen Ostens, Heidi Mößner, Kreisgruppenvorsitzende von München, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Rumäniens Generalkonsulin in München, Martina Schorsten, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe München. Foto: Martina Schorsten

75 Jahre Kreisgruppe München

25 Jahre SJTGM

Gefeiert wurde mit einem bunten Kulturnachmittag. Heidi Mößner, Kreisgruppenvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende, eröffnete gemeinsam mit Sabrina Bottesch, Tanzgruppenleiterin der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München, die Veranstaltung. Durch das Programm führte das charmante Moderatorenteam Martina Schorsten und Philipp Spielhaupter. Untermalt von der Original Siebenbürger Blaskapelle München, der ersten siebenbürgischen Blaskapelle Deutschlands, sowie dem Chor der Dorfgemeinschaften Reußmarkt und Großpold folgte ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzdarbietungen, Grußworten und Glückwünschen.Der zweite Bürgermeister von Karlsfeld, Stefan Handl, lobte in seiner Rede den starken Zusammenhalt unter den Siebenbürger Sachsen. Agathe Krafft-Duma von der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau ging in ihrer Rede insbesondere auf den guten Kontakt unter den Kreisgruppen Karlsfeld – Dachau und München ein. Dass sich die Kreisgruppe und die Jugendtanzgruppe München besonders für den Erhalt der siebenbürgischen Kultur einsetzen, wurde in den Grußworten einiger Ehrengäste hervorgehoben. Rumäniens Generalkonsulin in München Miheia-Mălina Diculescu-Blebea hob vor allem die Brückenbauerfunktion der Siebenbürger Sachsen hervor und ging auf die aktuelle geopolitische Lage ein.Glückwünsche und das Silberne Ehrenwappen für Gerda Dietrich für ihr langjähriges herausragendes Engagement wurden von Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Bayern, überbracht. Weitere Gratulationen kamen von Annette Folkendt, Vorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg, Nathalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), sowie René Buortmes, kommissarischer Landesjugendleiter der SJD Bayern.Über den Nachmittag verteilt boten fünf Tanzgruppen ihr Können dar: die SJTGM, die Tanzgruppe sowie die Kindertanzgruppe München und Lohhof, die Tanzgruppe Lohhof sowie die Siebenbürgisch-sächsische Jugendtanzgruppe Traunreut. Die Vielzahl der Trachtenträger beeindruckte beim Aufmarsch und dem gemeinsamen Tanz zahlreiche Gäste.Eine besondere Freude war es, auch einige ehemalige Mitglieder der Jugendtanzgruppe München wieder tanzen zu sehen. Die Tanzgruppe München, die 2024 von Martina Schorsten ins Leben gerufen wurde, absolvierte beim Jubiläum ihren ersten Auftritt.Auch der Auftritt der Kindertanzgruppe München, die 2022 von Heidi Mößner, Jessica Barth und Sandra Hunneshagen wiedererweckt wurde, fand Anklang. Die Kindertanzgruppe besteht aus etwa 15 bis 20 Kindern im Alter von drei bis zehn. Vielen davon wurde das Tanzen in die Wiege gelegt, denn auch Kinder ehemaliger Tanzgruppenmitglieder sind dabei. Für diesen besonderen Tag schloss sich die Kindertanzgruppe München mit der Kindertanzgruppe Lohhof zusammen und tanzte mit 22 Kindern gemeinsam den „Schustertanz“ und den „Müller“.Die Kulturveranstaltung fand mit einem gemeinsamen Tanz und Ausmarsch der Trachtenträger einen krönenden Abschluss. Abends sorgte die „Combo“-Band für glänzende Stimmung und einen vollen Saal.Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern der Jugendtanzgruppe München, der Kreisgruppe München und der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau. Ein besonderer Dank geht an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das die Kulturveranstaltung aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat.Seit der Gründung der Kreisgruppe hat sich die ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes sehr gewandelt: von Unterstützung bei bürokratischen und organisatorischen Themen, die neu angekommene Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren, bis hin zum Erhalt von Kultur und Brauchtum, beispielsweise im Rahmen des jährlichen Kronenfestes, das amwieder in Riedmoos stattfindet.Siebenbürgische Bräuche werden von der Kreisgruppe tatkräftig und praxisnah weitergegeben und gefördert, beispielsweise durch den Handarbeitskreis und den beliebten siebenbürgischen Kochkurs. Neben der ­Organisation von zahlreichen Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerten und Vorträgen organisiert die Kreisgruppe München auch gemeinsame Ausflüge. So geht es amauf eine Wanderung an den Ammersee. Aber auch ihren ureigensten Aufgaben, nämlich der Vertretung der siebenbürgisch-sächsischen Interessen in Gesellschaft, Politik und Verwaltung, kommt der Vorstand der Kreisgruppe München nach wie vor nach. Seit 2025 werden nun auch halbjährliche Termine für die Bestätigung der Lebensbescheinigungen für Kinder und Betroffene der Russlanddeportation angeboten. Neue Termine werden in der Siebenbürgischen Zeitung bekanntgegeben.Im September 2000 wurde die heutige Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München von Bianka Zeck (geborene Greff) und Gerhard Martini, der bis heute aktives Tanzgruppenmitglied ist, gegründet. Damals wie heute bestreitet die Tanzgruppe zahlreiche Auftritte bei siebenbürgischen, deutschen und auch internationalen Veranstaltungen. Dabei sind der Heimattag in Dinkelsbühl, der Volkstanzwettbewerb der SJD, die Europeade und auch das Kronenfest in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe München seit Jahren feste Termine im Kalender. Ein besonderes Highlight ist auch der alljährlich von der Tanzgruppe organisierte Weihnachtsball am 25. Dezember sowie die Tradition des Bespritzens am Ostermontag. Neben der Brauchtumspflege darf in München jedoch auch Gemeinschaft und Spaß nicht zu kurz kommen. So wird nach den Proben am Freitag meist noch auf ein Pläuschchen zusammengesessen, gemeinsam auf Bälle gegangen und zusammen gefeiert. Die Tanzgruppe mit ihren 28 Mitgliedern im Alter von 14-34 Jahren steht unter der organisatorischen Leitung von Sabrina Bottesch und der tänzerischen Leitung von Oliver Martini und Elisabeth Kessler, die alle beim Jubiläum mit einer Urkunde für ihr außerordentliches Engagement geehrt wurden.

Alexandra Fielker