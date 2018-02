Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Neujahrsball in Esslingen

Mit viel Begeisterung und großer Dankbarkeit haben wir in der vorigen Ausgabe dieser Zeitung (siehe SbZ Online vom 20. Januar 2018 ) den Bericht des Ritters Heinz vom Hohen Acker zur Ritterkür beim Neujahrsball in Esslingen gelesen. Es passiert äußerst selten, dass jemand von außerhalb unseres Vereins so ausführlich über unsere Bemühungen berichtet, das fest verankerte Adjuvanten-Klischee in unserer mitgebrachten Tradition zu lockern.

Die Juniorentanzgarde des Musikverein Lichtenstein-Unterhausen beim Neujahrsball in Esslingen. Foto Jürgen Kotsch

Unsere öffentlichen Termine 2018

Es ist doch nicht „nur Blasmusik“, was wir unseren Zuhörern zu bieten haben, und wir würden es sehr begrüßen, wenn der Beitrag von Prof. Heinz Acker einem Senfkorn gleich, etwas heilende Wirkung verbreiten könnte, die der Lobby der Blasmusik bei unseren Landsleuten dienlich sein würde. Auf diesem Wege möchte ich den beiden Sägerinnen Sigrid Schnell (Augsburg) und Gudrun Wagner herzlich danken, die mit ihren wohlklingenden Stimmen wesentlich zur Abwechslung in unseren Darbietungen beigetragen haben., 14.30 Uhr: 30 Jahre Kreisgruppe Stuttgart in der Sängerhalle Untertürkheim, 11.00 Uhr: Hoffest der Hofkäserei in Hohenstein-Ödenwaldstetten, 11.30 Uhr: Rathaushoffest in Bietigheim, 14.30 Uhr: Schorndorfer Woche (SchoWo) im Spitalhof in Schorndorf, 17.30 Uhr: Musikfest des MV Schwieberdingen, 20.30 Uhr: Weinfest in der Jahnhalle in Weinstadt-Endersbach, 14.30 Uhr: Kurparkkonzert in Bad Cannstatt, 14.30 Uhr: Erntedankfest der KG Stuttgart in der Sängerhalle UntertürkheimEs ist nicht schwer zu erkennen, dass unsere Auftraggeber hauptsächlich einheimische Veranstalter sind, doch sind unsere Landsleute gern gesehene Gäste und zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen! Weitere Infos im Internet unter www.karpaten-express.de

Walther Wagner