25. November 2024

Baden-Württemberg: Einladung zum Neujahrsball in Denkendorf

Der Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg, organisiert von der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V., wird am 18. Januar 2025 zum zehnten Mal stattfinden. Wir laden dazu alle tanzfreudigen Blasmusikfreunde recht herzlich in die Festhalle nach Denkendorf ein!

Stimmungsvoller Neujahrsball 2024 in Denkendorf (diese Zeitung berichtete). Foto: Jürgen Kotsch Mit unserem hauseigenen Orchester, dem Original Karpaten-Express mit seinem Dirigenten Hans-Otto Mantsch, und seinem abwechslungsreichen Repertoire sowie unseren Sing-und-Tanz-Ladies unter der Leitung von Erika Wagner und Karin Sift freuen wir uns wieder auf einen unterhaltsamen Ballabend!



Eine Notiz aus dem Bericht zum Neujahrsball 2024: „Bei richtig vollem Haus musste der Beginn leider etwas verzögert werden, da der große Andrang verspäteter Gäste beim Eingang sich nur schwer bewältigen ließ.“ Damit eine solche Situation sich nicht wiederholt, hat unser Vorstand beschlossen, die Eintrittskarten für den Neujahrsball 2025 nur noch im Vorverkauf anzubieten.



Wir bitten die Interessenten, den Betrag von 20 Euro/Person bis zum 8. Januar auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.“, IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg mit dem Verwendungszweck „Neujahrsball“ zu überweisen. Für Mitglieder unseres Musikvereins ist der Eintritt frei. Wegen der Platzreservierung ist auch für sie eine Anmeldung beim Vorstand notwendig! Nach erfolgter Überweisung des Beitrags werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Besuchern, die in Gruppen zusammensitzen möchten, empfehlen wir die Bestellung über nur eine Person zu tätigen, da an der Abendkasse kein Platztausch möglich sein wird!



W. Wagner

