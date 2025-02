Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Neujahrsball in Denkendorf - so schön ist Blasmusik

Mit dieser Überzeugung hat so mancher Gast den Heimweg vom Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg am 18. Januar in Denkendorf angetreten, der sich vorher angeblich nur seinem Partner zuliebe vom Besuch hatte überzeugen lassen. Dann blieben sie doch bis zum Schluss gegen 2.00 Uhr und mussten zudem den Saal durch die Hintertür verlassen, da der Wirt den Haupteingang schon abgesperrt hatte.

Der Original Karpaten-Express mit Background-Chor beim Neujahrsball 2025. Foto: Karl Bulkescher

Es war ein in jeder Hinsicht gelungener Ballabend! Schon die Ankündigung, dass es Eintrittskarten nur im Vorverkauf gibt, hat gefruchtet. Die Festhalle in Denkendorf war bis auf wenige Plätze ausverkauft, die aber noch Kurzentschlossenen zugutekamen. Zudem konnte unser Orchester, der Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch, pünktlich um 19.00 Uhr mit dem Marsch „Mein Heimatland“ das Abendprogramm eröffnen. Anschließend begrüßte unser Vorsitzender Michael Rochus die zahlreichen Gäste, unter ihnen einige Kreisgruppenvorsitzende aus dem Ländle und den Schirmherren der Veranstaltung, unseren Landesvorsitzenden Michael Konnerth, der trotz Stau auf der Rückreise aus Ulm, wo er an der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Deportation teilgenommen hatte, noch pünktlich zu seinem Grußwort ankam. Er berichtete von der Veranstaltung in Ulm, ließ das ereignisreiche Jahr 2024 Revue passieren und wünschte für den Abend ein gutes Gelingen und eine erfolgreiche Fortführung der Balltradition!Den konzertanten Teil beendete das Orchester wie üblich mit dem Radetzky-Marsch und einem „Prosit Neujahr!“ und eröffnete anschließend mit dem Donauwalzer den Tanz.Was unsere Gäste geboten bekamen, war in der Tat einmalig: Ein Musikverein, die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V., präsentierte sich als vielseitiges Ensemble. Neben dem Orchester mit Background-Chor und Percussion-Gruppe traten auch der vierstimmige Karpaten-Express-Chor unter der Leitung von Erika Wagner und die Line-Dance-Gruppe mit Karin Sift auf. Als besondere Gäste hatte Karin Sift ihre Jugendtanzgruppe aus Böblingen mitgebracht, die mit ihren beschwingten Tänzen großen Beifall erntete.Durch den Abend führte gewohnt gekonnt Erika Mantsch und präsentierte die Tanzrunden und die Programmeinlagen der einzelnen Gruppen. Der Chor trug einige Lieder vor, mit denen er sich auch am 75-jährigen Jubiläum der Landesgruppe Baden-Württemberg in Heilbronn beteiligt hatte, und wurde dabei von einigen Mitgliedern des Chores der HOG Holzmengen unterstützt, für deren Mitwirkung wir hiermit herzlich danken! Unsere Line-Dance-Ladies bewiesen ihr können mit einem Disco-Fox, einem Jive, einem Tango und einem Langsamen Walzer. Alle Melodien zu diesen Tänzen wurden vom Original Karpaten-Express geboten. Im weiteren Verlauf des Abends durften unsere Sängerinnen auch als Background-Chor und Percussion-Gruppe Titel wie „Arrivederci Hans“, „Die Nächte von Athen“, ein „Sweet Love – Gipsy Girl – Medley“ u.a. begleiten. Auf der Tanzfläche herrschte durchgehend Hochbetrieb und das Publikum belohnte die Darbietungen mit reichlich Beifall. Einige Besucher fanden den Abend sogar „traumhaft“ und die Protagonisten freute es erst recht, hoffentlich „Ein Denkmal der Blasmusik“ (Polka) gesetzt zu haben, das das Adjuvanten-Klischee bei unseren Landsleuten etwas verblassen lässt.Wir würden uns freuen, wenn einige BläserInnen der jüngeren Generationen den Weg zu uns finden würden, denn „Die Musik, die geht uns ins Blut“, „Liebe und Musik“ bringen uns in Schwung und „Wir Musikanten“, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang! Spaß am Musizieren können wir garantieren, Beifall bei Auftritten sowieso!Allen Beteiligten und Helfern, die zum Gelingen dieses erfolgreichen Neujahrsballs beigetragen haben, sei hier herzlich gedankt! Wir wünschen allen ein gutes und gesundes Jahr 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen am 17. Januar 2026!Tipp: Als bunter Abend mit Tanzunterhaltung ist dieses Programm jeder Kreisgruppe zu empfehlen! Nähere Informationen können Sie gern bei den Vorständen Michael Rochus, Telefon: (0 71 42) 3 39 80 90, und Eckart Martini, Telefon: (0 71 95) 5 30 55, oder per E-Mail über info[ät]karpaten-ex press.de erfahren.

Walther Wagner