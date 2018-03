Erste Skiausfahrt der Siebenbürger aus Böblingen

Vom 9.-11. März veranstaltete die Kreisgruppe Böblingen die erste Skiausfahrt in die oberbayerischen Alpen. Dorthin machten sich 25 Jugendliche aus der Böblinger Umgebung auf. Am Freitag konnten schon einige auf die Skipiste. Andere hatten staubedingt eine längere Anfahrt und erholten sich dann abends beim gemeinsamen Essen und verschiedenen Spielen im Ferienhaus.

Kreisgruppe Böblingen: drei Tage Berge, Schnee und Gemeinschaft. Foto: Dirk Intze

Am frühen Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück direkt auf die Piste in das Skigebiet Sudelfeld. Kleinere Gruppen fanden sich zusammen und verbrachten den Tag gemeinsam auf Ski und Snowboard. Ein paar Jugendliche standen sogar das erste Mal auf den Ski und machten einen Skikurs. Beim Après Ski wurde auf das schöne Wochenende angestoßen. Zurück im Ferienhaus, studierten alle einen gemeinsamen Tanz ein, der auf Anhieb super funktionierte. Nach dem gemeinsam vorbereiteten Abendessen klang der Tag mit einer kleinen Party aus. Vor der Heimreise am Sonntag kehrten die Teilnehmer in eine traditionelle Gaststätte in Fischbachau ein.Die Organisatoren haben viele begeisterte Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten und hoffen, dass auch künftige Aktivitäten so gut ankommen und die jugendliche Gemeinschaft stärken werden.

Susanne Zultner