Kreisgruppe Augsburg: Hilfe für das Altenheim in Scholten

Die Kollekte des letztjährigen Adventsgottesdienstes der Kreisgruppe Augsburg war für das Altenheim Peter und Paul in Scholten (Cenade, Kreis Alba) in Siebenbürgen bestimmt. Das siebenbürgische Altenheim wurde in den neunziger Jahren auch mit Hilfen aus Deutschland und Österreich unterhalb der Ringmauer der Kirchenburg errichtet und ausgestattet. Da die ursprünglichen, langjährigen Unterstützer altersbedingt nach und nach weggefallen sind, ist die Einrichtung dankbar für jede materielle und finanzielle Unterstützung.

Heimleiter Gheorghe Lazăr (links) nimmt die Spende von Helmut Schwarz, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg, entgegen. Foto: Angela Schwarz

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich an der Spende beteiligt haben, sprach Heimleiter Gheorghe Lazăr bei der Übergabe der Kollekte durch Helmut Schwarz, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg, aus. In einem ausführlichen Gespräch erläuterte er, wie schwierig es geworden sei, die alltäglichen Sachen zu organisieren und zu finanzieren, da beispielsweise das Gesundheitsamt die Selbstversorgung mit Gemüse, Fleisch und Eier aus eigener Produktion untersagt habe. Zurzeit sind noch einige Fenster und Türen zu ersetzen, da sie nicht der Wärmeschutzverordnung entsprechen. Für solch dringende Maßnahmen sind die von der Kreisgruppe Augsburg gespendeten 850 Euro eine willkommene und wichtige Unterstützung. Die 30 Plätze im Heim sind alle belegt und, als der Besuch stattfand, freuten sich die Bewohner gerade im hellen Speiseraum auf das täglich frisch vor Ort gekochte Mittagessen.Gheorghe Lazăr erwähnte das alljährlich gefeierte Fest am Peter- und Paulstag, zu dem alle Unterstützer herzlich eingeladen sind. Ursprünglich als Kronenfest ins Leben gerufen, bietet die Feier ein buntes Kulturprogramm und kulinarische Köstlichkeiten. Sollten Sie also zum erwähnten Zeitpunkt in Siebenbürgen verweilen, schauen Sie einfach dort vorbei. Haben Sie schon immer vorgehabt etwas an Bedürftige zu spenden, wenden Sie sich an uns. Sehr gerne stellen wir den Kontakt her.

Helmut Schwarz