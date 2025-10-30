Festtag des BdV in Augsburg: Heimat- und Gedenktag für Opfer von Flucht, Vertreibung und Heimatfindung

Der gemischte Chor der Siebenbürger Sachsen Augsburg gestaltete den Tag der Heimat in Augsburg mit. Foto: Maria und Peter Bergmann

Der Kreisverband Augsburg und Bezirksverband Schwaben des BdV organisierten das traditionelle Fest am Sonntag, dem 28. September, im Pfarrheim der Kirche Unsere Liebe Frau im Stadtteil Lechhausen in Augsburg unter dem BdV-Jahresmotto „80 Jahre: Erinnern – Bewahren – Gestalten“. Eröffnet wurde der Tag der Heimat traditionsgemäß mit einem Empfang im Foyer, Begrüßungen der Gäste sowie Gesprächen bei Kaffee und sehr reichem Angebot an Kuchen, den viele Frauen der landsmannschaftlichen Untergliederungen gebacken hatten und die auch für die freundliche „Bedienung“ sorgten.Unter den Klängen der Banater Kapelle Augsburg zogen sechs Fahnenabordnungen in den Festsaal und gestalteten den feierlichen Rahmen mit – die Fahnen der Kreisgruppe Augsburg des Verbands der Siebenbürgen Sachsen, des Kreisverbandes Augsburg der Banater Schwaben, der Orts- und Kreisgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und von Ortsvereinen.Auf der Bühne boten die 14 Frauen des Chors „Heimatmelodie“ des Vereins der Russlanddeutschen unter der Leitung von Nelli Retunskaja den Feststart mit dem passenden hymnischen Lied „Die Gedanken sind frei“, ernteten dann viel Beifall mit ihrem neuen Song „Das ist Augsburg“. Zur Totenehrung erklang das alte Kameraden-Lied, gespielt von der Blaskapelle unter der Leitung von Gerhard Hipp.Zum Beginn der Begrüßung durch die Vorsitzende des BdV Stadt- und Kreisverbandes, Stadträtin Dr. Hella Gerber, wurde sie zu ihrem Geburtstag an diesem Sonntag mit Glückwünschen, vielen Blumen, einem Ständchen und viel Applaus von den rund 150 Teilnehmern im vollbesetzten Festsaal überrascht. Hella Gerber begrüßte die vielen Ehrengäste und Politiker verschiedener Parteien und Vertreter mehrerer landsmannschaftlicher Verbände, darunter stellvertretend für die Kreisgruppe Augsburg des Verbands der Siebenbürger Sachsen den Stellvertretenden Kreisvorsitzenden Udo Schneider, der auch die Betreuung der Technik übernommen hatte, und Annemarie Klein, Stellvertretende BdV-Kreisvorsitzende. Die Schirmherrschaft hatte auch in diesem Jahr die Oberbürgermeisterin der Stadt, Eva Weber, übernommen.Dr. Gerber ging in ihrer Begrüßung nicht nur auf die Folgen von Krieg und Vertreibung ein, sondern auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen und dann später der Aussiedler. Sie bezog sich aber auch auf die Gegenwart, gab einen kurzen Überblick der vielseitigen Aktivitäten des BdV-Kreisverbandes und der landsmannschaftlichen Gliederungen, die gut integriert sind im gesellschaftlichen Leben der Stadt.Schirmherrin Eva Weber bekam viel Beifall für ihr Grußwort, in dem sie u. a. auf die Bedeutung der Charta der Heimatvertriebenen verwies, ihren Respekt für die hohe Bereitschaft der Flüchtlinge beim Wiederaufbau des Landes bekundete und die langjährige Partnerschaft zwischen Augsburg und Reichenberg/Liberec würdigte, die kürzlich ihr Jubiläum feiern konnte. Sie dankte allen für die rege Vereinsarbeit.Festrednerin der Heimattagfeier 2025 war die langjährige Bezirksrätin (seit 1994) und Stellvertretende Bezirkstagspräsidentin von Bayerisch-Schwaben, Barbara Holzmann (Bündnis90/Die Grünen), die den Schwerpunkt auf die 80 Jahre Frieden legte und die Hoffnung äußerte, dass auch ihre Enkelkinder in Frieden leben werden.Das Schlusswort sprach BdV-Bezirksvorsitzender Andreas Jäckel, MdL, der gemäß dem BdV-Jahresmotto die Bedeutung der Weitergabe an die junge Generation hervorhob zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für eine der größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die Flucht und Vertreibung, die etwa 15 Millionen Deutsche betroffen hatte.Zwischen den Reden boten Augsburger Gruppen kurze Kulturprogramme dar, so eine kleine Vertretung der schwäbischen Trachten- und Tanzgruppe des Kreisverbandes, geleitet von Ramona Sobotta, und der gemischte Chor der Siebenbürger Sachsen Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar.Nach dem Abspielen der Hymnen und dem Auszug der Fahnenabordnungen spielte die Kapelle noch auf und im Foyer wurden bei Kaffee und dem reichhaltigen Kuchenbüfett noch lange Gespräche geführt. Es war eine würdige Feier zum Tag der Heimat, bilanzierten die Hauptveranstalterinnen Dr. Gerber, Annemarie Klein von den Siebenbürger Sachsen und Helene Sauter von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland – alle drei Ehrenamtliche im Vorstand des BdV-Kreisverbandes Augsburg.

Luzian Geier