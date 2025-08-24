



24. August 2025

Ehrung für 18 Jahre Kassenwart und 25 Jahre im Helferteam des Seniorenkreises Augsburg

Manchmal sind die schönsten Momente die, mit denen niemand rechnet. So war es auch bei dieser Ehrung am 8. Juli, die wir – ganz bewusst – im kleinen Kreis und still geplant haben. Die Überraschung war gelungen, die Freude groß – und die Dankbarkeit spürbar auf beiden Seiten. Denn wenn Engagement leise, aber wirkungsvoll ist, dann ist es besonders wertvoll.

Helmut Schwarz und der Seniorenkreis bedanken sich bei Brigitte Zeides für viele Jahre Engagement und Zuverlässigkeit. Foto: Martin Miessbrandt Genau das trifft auf Brigitte Zeides zu, die kürzlich beim Treffen des Seniorenkreises der Kreisgruppe Augsburg für ihre langjährige Mitarbeit im Helferteam gewürdigt wurde. 18 Jahre lang hat sie mit bemerkenswerter Sorgfalt, Genauigkeit und großem Verantwortungsbewusstsein die Kasse geführt. Dabei hatte sie nicht nur Zahlen, Belege und Budgets im Blick, sondern auch stets das große Ganze: eine lebendige Gemeinschaft, die auf Vertrauen und Verlässlichkeit baut. Doch ihr Einsatz reicht noch weiter zurück: Seit über 25 Jahren ist sie aktives Mitglied im Helferteam – immer bereit, mit anzupacken, zu organisieren, mitzugestalten.



Ob im Hintergrund oder mittendrin – Frau Zeides war und ist ein fester Anker in der Gruppe, jemand, auf den man sich verlassen kann – freundlich, hilfsbereit und mit einem feinen Gespür für das Miteinander. Im Rahmen einer herzlichen und anerkennenden Ansprache wurde ihr von Helmut Schwarz, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg, ein Blumenstrauß mit einer Dankesurkunde für ihren Einsatz übergeben. Im Namen des Seniorenkreises und des Helferteams überreichte ihr Rita Almus mit würdigenden Dankesworten einen Geschenkgutschein für einen ganz besonderen Abend. Begleitet vom Applaus wurde die wohlverdiente Wertschätzung von den Senioren bekräftigt. Brigitte Zeides ist ein Gewinn für alle – und ein Vorbild dafür, wie Ehrenamt mit Herz und Haltung gelebt wird.



Der „Seniorenkreis" ist eine fröhliche Runde, und man muss nicht erst in Rente sein, um mitzumachen! Unser nächstes Treffen findet am 9. September um 14.00 Uhr im Pfarrsaal der Heiligsten Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a, in Augsburg-Kriegshaber statt. Bis dahin: Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer. Wir freuen uns schon auf ein fröhliches Wiedersehen!

