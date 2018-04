Neuwahlen der Kreisgruppe Wolfsburg

Am 18. März hielt die Kreisgruppe Wolfsburg ihre Jahreshauptversammlung im Bürgerzentrum Reislingen ab. Der Vorsitzende Gerhard Schunn begrüßte die 54 anwesenden Mitglieder und gedachte der 2017 verstorbenen Landsleute. Er blickte auf die Veranstaltungen 2017 zurück:

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Wolfsburg. Irmgard Dengel (3. von rechts), langjährige Kassenwartin, erhielt die Silberne Ehrennadel. Foto: Herta Speri

Faschingsball der Karpatentänzer, Mitgliederversammlung mit Tätigkeits- und Kassenbericht, siebenbürgischer Ostergottesdienst mit insgesamt 350 Teilnehmern, Hafenkonzert im CongressPark, Muttertagsfeier, Kronenfest in Kästorf mit rund 280 Besuchern, Teilnahme mit ca. 60 Aktiven am Heimattag in Munster, Tag der Niedersachsen in Wolfsburg mit Bühnenprogramm der beiden Tanzgruppen sowie Teilnahme am Umzug, Mitgestaltung der Feierstunde zum Tag der Heimat am Mahnmal (Klieversberg) in Wolfsburg, Weinlesefest, Reformationsfest, Weihnachtsfeier mit Krippenspiel, Silvesterball. Jedes Ereignis erläuterte er kurz und zeigte dazu Fotos, die überwiegend von Herta Speri aufgenommen wurden.Herta Hermann, Leiterin der Seniorengruppe, berichtete über die Aktivitäten der ca. 20 bis 25 Senioren, die sich jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats zwischen 14.00 und 16.00 Uhr im „Paritätischen Dienst“, Saarstraße 10a, in Wolfsburg treffen und Geburtstage feiern, Lieder singen, Probleme des Alltags diskutieren, Bräuche aus der alten Heimat pflegen u.v.m. Alle, die teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen.Danach präsentierte Kassenwartin Irmgard Dengel den Kassenbericht mit Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017. Der Bericht der Kassenprüfer bestätigte eine tadellose Kassenführung. Irmgard Dengel wurde mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. für ihre langjährige Arbeit als Kassenwartin in der Kreisgruppe und den Verband geehrt. Sie bedankte sich für die Ehrung und die gute Zusammenarbeit bei den Mitgliedern.Bei den Neuwahlen stellten sich Michael Sutoris als Wahlleiter und Hella Zinz als Protokollführerin zur Verfügung. Zügig hatten wir unser neues Team zusammen, denn außer Irmgard Dengel stellten sich alle zur Wiederwahl. Gewählt wurden: 1. Vorsitzender Gerhard Schunn, Kassenwart ­Dieter Müller, Stellvertretender Kassenwart Günther Bellmann, Schriftführerin Hella Zinz, Kassenprüfer ­Irmgard Dengel und Martin Barth, Kulturreferentin Katharina Müller, stellvertretende Kulturreferentin Meta Bodendorfer, Frauenreferentin Rosina Siegmund, Stellvertretende Frauenreferentin Adolfine Meltzer, Pressereferentin Brigitte Kästner, Jugendreferentin Anne-Kathrin Müller, Fahnenträger Heinrich Kraus und Hans Dengel. Michael Sutoris wünschte dem Team viel Erfolg für die nächsten vier Jahre.Dann hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen zu stärken und in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Danach gab Gerhard Schunn die geplanten Termine für 2018 bekannt (siehe unten) und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Teilnahme, beim Vorstand sowie den Helfern für ihre Unterstützung und beendete die Versammlung. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das Siebenbürgenlied.

Brigitte Kästner