Kreisgruppe Augsburg gratuliert Maria Reiser zu ihrem 106. Geburtstag

Singen war schon immer ein mit Leidenschaft gepflegtes Hobby von Maria Reiser. So beschloss der Vorstand der Kreisgruppe zusammen mit dem Siebenbürger Chor Augsburg, dem Geburtstagskind auch auf musikalischem Wege zu gratulieren. Frau Reiser feierte, als das älteste Mitglied unseres Verbandes, am 22. Juni ihren 106. Geburtstag.

Maria Reiser (sitzend) mit Mitgliedern des Siebenbürger Chors Augsburg und Familienangehörigen. Foto: Helmut Schwarz

Ute Bako und Helmut Schwarz überbrachten Glückwünsche im Namen des Vorstandes und überreichten in Erinnerung an die alte Heimat traditionellen Nussstriezel und ein kleines Fotoalbum mit Bildern des Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf dem Heltauer Friedhof, entstanden auf Nachfrage von Frau Reiser. Sie hat als Kind und Jugendliche wöchentlich zu Pflege und Erhalt des Treppenaufgangs sowie des Denkmals beigetragen und äußerte in einem vorangegangenen Gespräch großes Interesse am heutigen Zustand der Anlage. Nachdem der Chor mit fast 30 anwesenden Mitgliedern stimmkräftig gratulierte und das ganze Haus erschallen ließ, wurde im Aufenthaltsraum des Pauline-Fischer-Hauses munter weiter geplaudert und gesungen. Vor allem die Lieder in Mundart haben es Frau Reiser angetan. Sie singt jedes Wort, jede Strophe begeistert mit und steckt alle Anwesenden mit ihrer Lebensfreude und Vitalität an.Mit frisch gebackenem Nussstriezel und Harlekin, einem guten Tropfen Wein und Kirschen ließen Familienangehörige, Sängerinnen und Sänger des Chores sowie Mitglieder des Vorstandes gemeinsam mit der Jubilarin den Nachmittag bei bester Stimmung ausklingen. Die Gratulanten verabschiedeten sich von Frau Reiser mit den besten Wünschen und dem Versprechen, sie bei Gelegenheit erneut auf einen Plausch zu besuchen.

Der Vorstand