Ein großes Feuerwerk über Garchings Himmel am Abend des 7. Juli verkündete die offizielle Eröffnung der 47. Bürgerwoche in Garching. Viele Veranstaltungen begleiteten das Fest, das bis zum 15. Juli dauerte.

Die Nachbarschaft Garching nahm am Festumzug der Garchinger Bürgerwoche teil. Foto: Ewald Schwab

Bei einem Standkonzert mit Freibier am 8. Juli im Stadtteil Hochbrück sorgte die Original Siebenbürger Blaskapelle München für gute Stimmung. Ab 14.00 Uhr startete bei strahlendem Sonnenschein der Festzug durch Garchings Straßen zum Festzelt. Unter den 33 teilnehmenden Gruppen und Vereinen mit ihren geschmückten Festzugswagen und Pferdekutschen war wie jedes Jahr auch unsere Nachbarschaft. Viele Schaulustige entlang der Strecke bejubelten uns mit viel Applaus und Zurufen. Die Original Siebenbürger Blaskapelle München führte unsere Gruppe mit über 40 Trachtenträgern unterschiedlichen Alters an. Unsere Trachten und das als Urweger Brautpaar gekleidete Pärchen Veronika Schorsten und Michael Nachbar überzeugten. Nach Auswertung aller im Vorfeld verteilten Stimmzettel wurde unser Verein mit dem 3. von fünf Geldpreisen belohnt.Vom 13. bis 15. Juli wurden Teile der Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Das Straßenfest mit Kunsthandwerk wurde eröffnet. Jede Menge Darbietungen auf dem Festgelände und Kulinarisches aus aller Welt wurden von Wirten und Vereinen serviert. Die Nachbarschaft – mit Zelten – war auch wieder dabei. Die siebenbürgischen Grillspezialitäten lockten viele Besucher an. Für die zahlreichen tüchtigen Helferinnen und Helfer, vor allem für unsere Grillmannschaft, war Schwerstarbeit angesagt. Mit viel Fleiß gelang es uns die Gäste zu überzeugen, so dass die Voraussetzungen gegeben sind, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben.

E. Sch.