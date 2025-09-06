



6. September 2025

Nachbarschaft Rosenau: Trachtensonntag in Seewalchen

50-jähriges Bestandsjubiläum der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen am Attersee – ein wahrer Grund, beim Trachtensonntag im festlichen Rahmen zu feiern!

Nachbarschaft Rosenau beim Trachtensonntag in Seewalchen. Foto: Helga Mayr Die Damen der Goldhauben- und Kopftuchgruppe funkelten am 3. August mit ihrem traditionsreichen Kopfschmuck in der Menschenmenge und die geladenen Jubelpaare gingen freudestrahlend und dankbar Hand in Hand in die schön geschmückte Jakobuskirche. Diakon Karl Höllwerth und Pfarrer i.R. Volker Petri predigten mit bewegenden Worten, der Chor sang sich mit warmen Stimmen in die Herzen der Kirchengemeinde. Die Segnung der Jubelpaare war ein ­besonders feierlicher Akt, wo auch Pfarrer i.R. Volker Petri mit seiner lieben Frau Edda zum 55-jähren Hochzeitsjubiläum gesegnet wurden. Die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau überreichte Goldhaubenobfrau Maria Bramerdorfer ein kleines Geschenk, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen zum 50-jährigen Jubiläum. Ein imposanter Festzug, geführt von der Marktmusikkapelle Seewalchen am Attersee, setzte sich nach dem Gottesdienst zum Feuerwehrgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen am Attersee in Bewegung. Beschwingte Frühschoppenmusik, hervorragende Bewirtung von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und angeregte Gespräche ließen die Besucher bis zum Nachmittag verweilen. Die Damen der Goldhauben- und Kopftuchgruppe funkelten am 3. August mit ihrem traditionsreichen Kopfschmuck in der Menschenmenge und die geladenen Jubelpaare gingen freudestrahlend und dankbar Hand in Hand in die schön geschmückte Jakobuskirche. Diakon Karl Höllwerth und Pfarrer i.R. Volker Petri predigten mit bewegenden Worten, der Chor sang sich mit warmen Stimmen in die Herzen der Kirchengemeinde. Die Segnung der Jubelpaare war ein ­besonders feierlicher Akt, wo auch Pfarrer i.R. Volker Petri mit seiner lieben Frau Edda zum 55-jähren Hochzeitsjubiläum gesegnet wurden. Die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau überreichte Goldhaubenobfrau Maria Bramerdorfer ein kleines Geschenk, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen zum 50-jährigen Jubiläum. Ein imposanter Festzug, geführt von der Marktmusikkapelle Seewalchen am Attersee, setzte sich nach dem Gottesdienst zum Feuerwehrgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen am Attersee in Bewegung. Beschwingte Frühschoppenmusik, hervorragende Bewirtung von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und angeregte Gespräche ließen die Besucher bis zum Nachmittag verweilen. Sonja Lehner

Schlagwörter: Rosenau, Trachtensonntag, Seewalchen, Nachbarschaft

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.