Kulturnachmittag der Gäubodener Nachbarschaft

Für die kleine Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Regensburg, die jedes Jahr einen vollen Terminplan hat, wurde am 21. Juli das Theaterstück „Der Knoifel Gust“ von Nachbarvater Helmuth Zink im Gemeindesaal der Kreuzkirche in Geiselhöring fünf Jahre nach der Erstaufführung auch daheim einmal gespielt. Die selbst gebaute Kulisse versetzte das Publikum in die frühere Zeit.

Es war ein gelungener Nachmittag mit Gästen aus Pfarrkirchen, Dingolfing und sogar Kaufbeuren sowie der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Nachbarvater Helmuth Zink, der „Knoifel Gust“, begrüßte die Gäste und gab weitere Termine bekannt, die man sich nicht entgehen lassen sollte: das Gäubodenvolksfest in Straubing und die Ostbayernschau, wo es einen Stand der Siebenbürger Sachsen in der Frauenhoferhalle im ersten Stock mit unseren Trachten zu sehen gibt.



Kulturreferentin Susanne Mai, die eine Hauptrolle im Stück spielt, erklärte den Gästen, die die sächsische Mundart nicht kennen, kurz das Geschehen um den „Knoifel Gust“. Theateraufführung der Gäubodener Siebenbürger Sachsen in Geiselhöring, von links: Karin Zink (Souffleuse), Albert Schneider, Helmuth Zink, Regine Heil, Hans Theil, Ingrid Schneider, Susi Mai und Andreas Rosenauer. Foto: Uwe Pfeiffer



Nachdem dieser nach vielen Betrügereien sein Happy End gefunden hatte, wurde draußen bei gutem Wetter mit Grillfleisch und Vinete gefeiert. Es wurden sehr viele Lieder gesungen, vor allem mit den textsicheren Sängerinnen Ilse Gärtner aus Pfarrkirchen, Susi Mai und Erika Konnerth. Als sich der Nachmittag verabschiedet hatte und die ersten Sterne am Himmel sichtbar wurden, gedachte man, sich auf den Heimweg zu begeben, aber nicht, bevor man sich bei Pfarrer Ulrich Fritsch aus Geiselhöring herzlich für die Gastfreundschaft bedankt hatte.

Über Ihr Interesse an Aufführungen vom „Knoifel Gust" würden wir uns freuen. Kontakt: Helmuth Zink, E-Mail: helmuthzink [ät] yahoo.de. 

Helmuth Zink

