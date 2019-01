Wä hiesch, datt mir e Platzken hunn

Wo mir es gern begeenen, uch sachsesch rieden wä gewunnt, as Froad uch Lied erwehnen. Mit diesem schönen Begrüßungslied, Text von Gertrud Roth und Melodie „Mer wällen bleiwen wat mer sen“, eröffnet die sehr aktive Seniorengruppe der Kreisgruppe Wolfsburg ihren geselligen Nachmittag, der jede zweite Woche in den Räumlichkeiten des Paritätischen Dienstes, Saarstraße 10a, in Wolfsburg stattfindet.

Nikolausfeier der Seniorengruppe, Kreisgruppe Wolfsburg. Fotos: Herta Speri

Es ist Adventszeit, Nikolaus steht vor der Tür, der Kaffee duftet und alle sind gespannt auf den leckeren Kuchen, den die Jubilarin Katharina Bachmann gespendet hat. Als Überraschungsgäste erscheinen zwei Vertreterinnen des Vorstandes, Adi Meltzer und Meta Bodendorfer. Sie überreichen seitens der Kreisgruppe eine Spende für die begeisternden und lobenswerten Aktivitäten der Seniorengruppe. Jede/jeder Anwesende erhält dazu einen Lebkuchen Schutzengel, die Meta Bodendorfer und Sinni Siegmund in aufwändiger Arbeit gebacken und dekoriert haben. Die rot leuchtenden Mützchen, die jeder in der Hand hält, sind eine Spende von Meta Bodendorfer an die Seniorengruppe und verstecken ein Ferrero Küsschen. Die Gruppenleiterin Herta Herman findet für die sehr gerührten Teilnehmerinnen/Teilnehmer herzliche Dankesworte.Es wird gesungen, Gedichte, Verse, Sprüche werden aufs Herzlichste rezitiert. Mit tosendem Applaus wird der Nikolaus im Schlepptau seiner agilen Nikolausfrau begrüßt. Die Freude und Dankbarkeit über weitere Geschenke, Spenden und die schönen gemeinsamen Stunden lassen die Augen aller strahlen. Das Treffen endet, wie es begonnen hat, mit Singen. Das Begrüßungslied hat auch ein paar Zeilen zum Abschied und in diesem Sinne: End fuer de Zeakonft hoffen dat et’si wegter gieht, en datt as saksches Nomattach noch, noch lang bestieht. Wir freuen uns, wenn wir 2019 den einen oder anderen in unserer Gruppe begrüßen könnten. Sei neugierig und mach mit!

Herta Speri

Weihnachtsfeier in Wolfsburg

Zahlreiche Kinder freuten sich über die Weihnachtsfeier in Wolfsburg.

Am 15. Dezember fand unsere alljährliche Weihnachtsfeier in der Bonhoeffer-Kirche Westhagen statt. Pastor Helmut Kramer hielt eine typisch siebenbürgische Andacht, der Siebenbürger Chor der Bonhoeffer-Gemeinde unter Leitung von Irina Brodtmann umrahmte den Gottesdienst mit weihnachtlichen Liedern. Anita, Elena, Emma, Florian, Julia, Lennis, Lina, Miguel, Oliver, Paula und Tessa führten das Krippenspiel „Die Weihnachtsfabel“ vor, liebevoll vorbereitet und geleitet von Caterine Kautz, unterstützt durch Hella Zinz und Kathi Müller.Im Anschluss begrüßte unser Vorsitzender Gerhard Schunn alle Anwesenden im angrenzenden Gemeindesaal. Dieser wurde vom Vorstand und Helfern für 160 Personen festlich vorbereitet und war bis zum letzten Platz gefüllt. Nach kleiner Stärkung bei Kaffee, Saft und Kuchen erschien der Weihnachtsmann mit vollem Sack, um sich Gedichte und Lieder der Kinder anzuhören. Anabel spielte auf der Violine „Ihr Kinderlein kommet“, am Klavier begleitet von ihrem Bruder Oliver. Viele Kinder trugen eifrig Gedichte vor, wonach der Weihnachtsmann sie mit Päckchen beschenkte. Zum Abschluss sangen alle das Siebenbürgenlied. Herzlichen Dank für die Unterstützung von Chor, Krippenspielern, Kuchenspenden und vielen fleißigen Helfern in jeglicher Form. Der Vorstand wünscht allen ein frohes neues Jahr.

Brigitte Kästner