Führungswechsel in der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim

Am zweiten Advent, dem 9. Dezember, trafen sich der Vorstand, einige Mitglieder der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim sowie die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Nieder-Olm im Martin-Luther-Haus in Saulheim zur Mitgliederversammlung der Kreisgruppe mit Neuwahlen, der sich eine besinnliche Weihnachtsfeier anschloss, die alle Anwesenden auf die bevorstehenden Festtage einstimmte. Als Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Michael Ihm wurde Inge Erika Roth gewählt.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim, von links: Henriette Traub, Horst Traub, Melitta Bottesch, Stephan Roth, Inge Erika Roth (Vorsitzende), Klaus Probsdorfer, Rosina Probsdorfer, Johann Probsdorfer, Sofia Ihm, Michael Ihm und Elisabeth Hoos. Nicht auf dem Bild: Horst Bottesch.

Nach einer Gedenkminute für die Verstorbenen hielt der Kreisvorsitzende Michael Ihm Rückblick auf die Aktivitäten der Kreisgruppe in der zurückliegenden Amtsperiode. Besondere Höhepunkte in dieser Zeit waren für ihn die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen (2013) und zum 30-jährigen (2018) Bestehen der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Nieder-Olm unter der Leitung von Inge Erika Roth. Voller Dankbarkeit und Stolz bezeichnete er die Tanzgruppe als Kulturbotschafter siebenbürgisch-sächsischer Werte bei ihren öffentlichen Auftritten und als Aushängeschild für die Kreisgruppe. Die Tanzgruppe sei in nahezu alle Aktivitäten der Kreisgruppe eingebunden gewesen. Die Weihnachtsfeiern für die Mitglieder der Kreisgruppe seien ebenfalls fester Bestandteil in jedem Jahr gewesen. Mit dem Entschluss vor Augen, sein aktives Ehrenamt nach 23 Jahren als Kreisvorsitzender niederzulegen, holte Michael Ihm etwas weiter aus und erinnerte an die zahlreichen Veranstaltungen, die er während seiner aktiven Zeit initiierte und begleiten konnte, darunter die Anfang der 90er Jahre aufgeführten Theaterstücke und Singspiele, die regelmäßige Teilnahme an Trachtenumzügen sowie die Organisation von Hilfstransporten nach Siebenbürgen Ende der 80er Jahre. Michael Ihm dankte seinen Mitstreitern im Vorstand für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Danach stellte die Kassiererin Rosina Probsdorfer den Kassenbericht vor. Nach vorausgegangener Kassenprüfung durch die Kassenprüfer Henriette Traub und Horst Bottesch stellte Henriette Traub den Antrag auf Entlastung des Vorstands, dem einstimmig stattgegeben wurde. Unter der souveränen Wahlleitung von Monika Volkmer wurden folgende Personen in den Vorstand der Kreisgruppe gewählt: Inge Erika Roth – Kreisgruppenvorsitzende; Melitta Bottesch und Rosina Probsdorfer – Stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende; Melitta Bottesch – Schriftführerin; Rosina Probsdorfer – Kassiererin; Henriette Traub – Kultur- und Frauenreferentin; Inge Erika Roth – Pressereferentin; Klaus Probsdorfer – Jugendreferent; Horst Bottesch, Johann Probsdorfer, Stephan Roth und Horst Traub – Beisitzer; Elisabeth Hoos und Henriette Traub – Kassenprüfer; Sofia Ihm und Horst Traub – Ersatzkassenprüfer; Melitta Bottesch und Inge Erika Roth – Delegierte zur Hauptversammlung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland; Sofia Ihm und Michael Ihm – Ersatzdelegierte zur Hauptversammlung der Landesgruppe. Michael Ihm wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe gewählt. Die neue Kreisgruppenvorsitzende Inge Erika Roth beglückwünschte die neu Gewählten zu ihrem Ehrenamt und wünschte ihnen Erfolg, kreative Ideen und Schaffenskraft für die gemeinsame Arbeit. Die Mitglieder des alten Vorstands, die sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatten, wurden von der Vorsitzenden einzeln mit Dankesworten gewürdigt und verabschiedet.Für vier Vorstandsmitglieder ging mit diesem Tag eine Ära von 29 Jahren aktiver Vereinsarbeit zu Ende. Michael Ihm war seit 1989 sechs Jahre als Stellvertretender Vorsitzender und ab 1995 als Vorsitzender der Kreisgruppe im Ehrenamt tätig. Johann Rehbogen war seit 1989 sechs Jahre als Jugendreferent und ab 1995 als Stellvertretender Kreisgruppenvorsitzender aktiv. Beide erhielten als kleine Geste der Wertschätzung und Anerkennung ihres langjährigen ehrenamtlichen Wirkens je ein Weinpräsent überreicht. Maria Rehbogen war seit 1989 als Schriftführerin der Kreisgruppe tätig. Ebenso lang wirkte Sofia Ihm als Kultur- und Frauenreferentin. Beiden wurde als kleines Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung je ein Blumenstrauß überreicht.Die Tanzgruppe Nieder-Olm leitete mit ihrer Darbietung zum besinnlichen Teil des Adventnachmittags über, wobei die Gäste bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee an liebevoll mit Tannengrün geschmückten Tischen gemütlich beisammensaßen und vertraute Weihnachtslieder anstimmten. Als letzte offizielle Amtshandlung als scheidender Kreisvorsitzender stellte Michael Ihm den Antrag für eine Geldspende seitens der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim in Höhe von 300 Euro an die HOG Bistritz-Nösen e.V., die anlässlich des Sachsentreffens am 22. September 2019 in ­Bistritz eine Gedenkfeier am Evakuierungsdenkmal mitveranstalten wird. Die Mitgliederversammlung beschloss eine Spende in der vorgeschlagenen Höhe und stockte sie um 100 Euro auf, ein Betrag, den die Gäste der Weihnachtsfeier gespendet haben.Ein großes Dankeschön geht an die fleißigen Kuchenbäckerinnen, die Kuchen und Plätzchen für den Weihnachtskaffee gespendet hatten, sowie an alle Helfer, die zum Gelingen dieser harmonischen Feier beigetragen haben. Der Vorstand wünscht auch auf diesem Weg allen Landsleuten der Kreisgruppe viel Glück, Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr 2019!

Inge Erika Roth