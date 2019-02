Heidenheimer Weihnachtsfeier im Siebenbürgerhaus

Am 9. Dezember fand die Weihnachtsfeier der Heidenheimer Kreisgruppe im Siebenbürgerhaus statt. Das Programm wurde von den Kindern der Kindertanzgruppe gestaltet unter der Leitung von Gwendoline Roth und Helga Schuster.

Besinnliche Weihnachtsfeier der Kreisgruppe der Heidenheim im Siebenbürgerhaus. Foto: Günther Dengel

Auch zwei Gäste bereicherten das Programm: Lara Schuster und Georg Braisch. Im ersten Teil trug Georg Braisch ausdrucksvoll und im Eselskostüm die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Esels vor. Dabei erfuhren die Kinder, wie wichtig der Esel in der Weihnachtsgeschichte ist und wie gern er Maria und das Jesuskind von Nazareth nach Bethlehem getragen hat, trotz der schweren Last und der langen Reise. Auch das Weihnachtsevangelium war in diese Geschichte integriert und wurde von David Schuster und von Mark Meister gekonnt vorgetragen.Anschließend trugen Anna Schuster und Sofia Benning gefühlvoll das Lied „Was hat wohl der Esel gedacht“ von Manfred Siebald vor. Dann folgte der zweite Teil, in dem die schönen Weihnachtsgedichte der siebenbürgischen Autorin Frida Binder-Radler vorgelesen wurden. Diese Gedichte hatte die Autorin 1977 ihrer damals achtjährigen Enkelin Evamaria Binder diktiert. Ohne die Mühe des Kindes wären die Gedichte wohl unbekannt geblieben. Mit viel Einfühlungsvermögen trugen die Kinder die Verse vor und man dachte für den Moment, dass man in einer längst vergangenen Welt sei und selber ein Kind mit all der weihnachtlichen Vorfreude, die nur den Kindern eigen ist. Musikstücke von Luisa Rill und Julian Roth an der Flöte und Niklas Thiel an der Gitarre bereicherten das Programm. Lara Schuster begleitete die gemeinsamen Lieder souverän am Klavier. Nach der kurzweiligen Vorführung der Kinder kam der Nikolaus. Die Bühne füllte sich mit großen und kleinen Kindern. Der Nikolaus forderte alle zum Singen auf und danach gab es Geschenke für alle strahlenden Kinderaugen. Durch die Einbeziehung moderner Musikstücke und Texte und das gemeinsame Singen altbekannter Lieder wurde die Weihnachtsfeier zu einem gelungenen Fest für Groß und Klein, für Jung und Alt.Am Samstag, den, findet derHainenbachstraße 19, in Heidenheim statt. Es spielt die „Highlife-Band“ ab 20.02 Uhr. Alle Faschingsfreunde von nah und fern sind herzlich eingeladen. Die ideenreichsten und besten drei Kostüme/Gruppen erhalten bei der Maskenprämierung einen „kleinen“ Preis als Anerkennung für die guten Masken oder Themen.

Günther Dengel