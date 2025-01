11. Januar 2025

Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Biberach

Am Sonntag, den 8. Dezember, fand die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Biberach statt. Auch in diesem Jahr durften wir zahlreiche Gäste in der Gigelberghalle in Biberach begrüßen, die mit uns gemeinsam die festliche Stimmung genossen.

Weihnachtsfeier in Biberach. Foto: Thomas Henrich Ein besonderes Highlight war das Krippenspiel, das von unseren vielen talentierten Kindern unter der Leitung von Bettina und Hedwig Gödderth aufgeführt wurde und die Herzen aller Anwesenden berührte. Der Posaunenchor sorgte mit seinen wunderbaren Klängen für eine besinnliche Atmosphäre und ließ uns in die Weihnachtszeit eintauchen. Die leckeren Kuchen und das Weihnachtsgebäck, die von unseren Mitgliedern mit viel Liebe zubereitet und gespendet wurden, rundeten das Fest ab und luden zum Genießen ein.



Ein ganz besonderer Moment war die Anwesenheit unseres Bundesvorsitzenden Rainer Lehni und seiner Ehegattin Heike Mai-Lehni, die der Feier eine besondere Note verliehen. Zudem durften wir eine Andacht von Pfarrer Wruck erleben, die uns zum Nachdenken und Besinnen anregte. Es war ein wunderbarer Abend, der uns alle näher zusammengebracht hat und die siebenbürgisch-sächsische Tradition sowie die Kraft der Gemeinschaft vertieft hat. Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben, und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Veranstaltungen. Ein besonderes Highlight war das Krippenspiel, das von unseren vielen talentierten Kindern unter der Leitung von Bettina und Hedwig Gödderth aufgeführt wurde und die Herzen aller Anwesenden berührte. Der Posaunenchor sorgte mit seinen wunderbaren Klängen für eine besinnliche Atmosphäre und ließ uns in die Weihnachtszeit eintauchen. Die leckeren Kuchen und das Weihnachtsgebäck, die von unseren Mitgliedern mit viel Liebe zubereitet und gespendet wurden, rundeten das Fest ab und luden zum Genießen ein.Ein ganz besonderer Moment war die Anwesenheit unseres Bundesvorsitzenden Rainer Lehni und seiner Ehegattin Heike Mai-Lehni, die der Feier eine besondere Note verliehen. Zudem durften wir eine Andacht von Pfarrer Wruck erleben, die uns zum Nachdenken und Besinnen anregte. Es war ein wunderbarer Abend, der uns alle näher zusammengebracht hat und die siebenbürgisch-sächsische Tradition sowie die Kraft der Gemeinschaft vertieft hat. Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben, und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Veranstaltungen. Mathias Henrich

Schlagwörter: Biberach, Weihnachtsfeier, Krippenspiel

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.