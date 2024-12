26. Dezember 2024

Weihnachtsfeier des Kreisverbands Offenbach

Am 1. Dezember fand im festlich geschmückten Veranstaltungsraum die traditionelle Weihnachtsfeier des Kreisverbands Offenbach statt. Zahlreiche Gäste fanden sich zum gemütlichen Beisammensein ein, das von herzlicher Atmosphäre und weihnachtlichem Charme geprägt war. Die Gäste wurden in einem liebevoll dekorierten Raum empfangen. Die Tische waren festlich gedeckt, und der Duft von heißem Glühwein lag in der Luft. Neben diesem wohltuenden Getränk standen auch Schmalzbrote mit roten Zwiebeln und sauren Gurken bereit, eine köstliche Einladung in die kulinarische Tradition der Siebenbürger Sachsen. Selbst gebackene Plätzchen und Kuchen, die die Mitglieder mitgebracht hatten, füllten die Tische und sorgten für festliche Stimmung.

Der Nikolaus mit Ingwelde Juchum und einem kleinen aufgeregten Gast. Zu Beginn der Feier begrüßte Ingwelde Juchum, die Landesvorsitzende, die Anwesenden mit herzlichen Worten und wünschte allen eine besinnliche Adventszeit. Im Anschluss stimmten Victoria Wonner (Querflöte) und Marlene Linz (Violine) die Gäste mit mehrstimmigen Weihnachtsliedern auf den Nachmittag ein. Die sanften Melodien verbreiteten eine friedvolle Stimmung und luden zum Träumen und Genießen ein. Nach dem musikalischen Einstieg wurden die Anwesenden zum gemeinsamen Singen von bekannten Weihnachtsliedern eingeladen. Alle sangen voller Begeisterung, und die festliche Stimmung erreichte ihren Höhepunkt.



Ein Höhepunkt der Feier war der Besuch des Nikolaus, der nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Für jedes Kind, das ein Gedicht oder ein Lied vortrug, hatte der Nikolaus ein wohlwollendes Nicken und ein ermutigendes „Bravo“ parat. Zudem durfte sich jedes Kind über ein kleines Päckchen mit Naschereien freuen. Die leuchtenden Augen der Kinder und das fröhliche Treiben in der Runde machten die Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Musikalisches Highlight: Victoria Wonner (Querflöte) und Marlene Linz (Geige). Fotos: Klaus Reitz Die Organisatoren blickten am Ende der Feier bereits optimistisch auf das kommende Jahr und die geplanten Veranstaltungen. Sie hoffen, auch weiterhin viele Gäste bei ihren Treffen begrüßen zu dürfen, und freuen sich darauf, die Traditionen der Siebenbürger Sachsen lebendig zu halten.



Mit einem herzlichen „Frohe Weihnachten" und der Vorfreude auf die nächsten Zusammenkünfte endete die Feier des Kreisverbands Offenbach der Siebenbürger Sachsen in Hessen. Ramona Linz

