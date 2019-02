Kreisgruppe Köln: Dreimal „hell leuchtend“ zur diamantenen Hochzeit

Unter den unzähligen Glückwünschen zur diamantenen Hochzeit, die Regina (geboren 1932 in Seiden) und Michael Seiler (geboren 1930 in Martinsdorf) am 25. Januar in Köln erreichten, erstrahlten drei besonders hell:

Regina und Michael Seiler feierten 60. Hochzeitstag in Köln. Foto: Manfred Seiler

1) Das Ehepaar freute sich ganz besonders über die Urkunde der Bürgermeisterin der Stadt Köln, die im Namen des Ministerpräsidenten und der Landesregierung noch viele gemeinsame glückliche Jahre wünschte.2) Über den Glückwunsch der Kreisgruppe Köln, überbracht durch deren Vorsitzende Hanna Jung-Boldan.3) Und ganz besonders über das selbst verfasste Gratulationsgedicht des Sohnes Manfred Michael Seiler, bekannt als Dragon of Transylvania. Regina und Michael Seiler lebten nach der Hochzeit am 25. Januar 1958 in Martinsdorf zusammen mit ihrem einzigen Kind in Mediasch. Nach den politischen Strapazen in sehr jungen Jahren gelang es Sohn Manfred, 1985 in die Bundesrepublik Deutschland auszuwandern. Regina und Michael folgten 1987 in die Wahlheimat Köln.Für das Ehepaar war es immer eine selbstverständliche Pflicht, sich und seine Schaffenskraft in die Gemeinschaft der Kreisgruppe Köln einzubringen. Der jahrzehntelange Einsatz für die Kreisgruppe dauert an, so wie auch Diamanten unverwüstlich sind. Beide sind seit der Gründung der Seniorengruppe aktiv dabei und werden es auch weiterhin sein. Regina Seiler bemalte und verwaltete viele Jahre das Spendenhäuschen in Köln mit siebenbürgisch-sächsischer Gewissenhaftigkeit und übernahm gerne jede Aufgabe. Mit ihrer Bauernmalerei (Töpfe, Vasen, Teller) beglückte die gebürtige Seidnerin viele Siebenbürger weltweit und mit ihrem jährlichen Stand beim Heimattag in Dinkelsbühl.Michael Seiler war immer zur Stelle, wenn es darum ging, das Vereinshaus der Siebenbürger Sachsen in Köln auf Vordermann zu bringen. Nichts, was im Haus anfiel, war dem gebürtigen Martinsdorfer zu viel. Er war immer zur Stelle, wenn Not am Handwerker war. Durch ihren Einsatz trugen die Eheleute bei den zahllosen Vorbereitungen zu Veranstaltungen und Feiern über die Jahre zum Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen in Köln bei. Das Paar ist ein Beispiel an Traditionsbewusstsein, Kultur und Treue; ein Beweis gelebten siebenbürgisch-sächsischen Selbstverständnisses. Nun haben sie auch vom lieben Gott den Segen erhalten: 60 Jahre Ehe und immer noch gesund und munter; voller Lebenskraft, welche sie aus dem täglichen Gebet und der Kraft des Glaubens fortwährend neu beziehen.

Manfred Michael Seiler