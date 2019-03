Skiausfahrt der Böblinger Jugend

32 Jugendliche aus der Böblinger Umgebung beteiligten sich vom 8. bis 10. März an der zweiten Skiausfahrt der Kreisgruppe Böblingen, die diesmal nach Balderschwang führte. Am Freitag konnten schon einige auf die Skipiste. Den Abend ließen wir beim gemeinsam zubereiteten Abendessen und einer Fackelwanderung ausklingen.

Kein Schnee von gestern: Die Skiausfahrt zeigt, dass unsere jugendliche Gemeinschaft in Böblingen wächst.

Am frühen Samstagmorgen wollten wir uns erneut zur Piste aufmachen, doch der Regen machte uns einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen übten wir einige Tänze ein, die die Jugendtanzgruppe den anderen Jugendlichen beibrachte. Alle Beteiligten waren begeistert von der super Leistung der noch nicht so erfahrenen TänzerInnen.Nachmittags fuhren ein paar leidenschaftliche Wintersportler noch Ski, andere machten eine lustige Schneewanderung und eine weitere Gruppe vergnügte sich in Bregenz in der Stadt. Abends stießen wir beim Après Ski wieder alle gemeinsam auf das schöne Wochenende an.Wir erhielten begeisterte Rückmeldungen von den Teilnehmern, die sich für die tollen Tage voller Spaß, Traditionsbewusstsein und Gemeinschaftspflege bedankten. Wir hoffen, dass auch weitere, die jugendliche Gemeinschaft stärkende Aktivitäten so gut ankommen werden.

Susanne Zultner