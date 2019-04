Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Dinkelsbühl-Feuchtwangen

Am 24. Februar fand im Kleinen Schrannensaal in Dinkelsbühl unsere Jahreshauptversammlung statt, zu der sich zahlreiche Mitglieder einfanden. Vorsitzender Georg Schuster eröffnete die Sitzung und hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß ging an unseren Ehrengast Horst Göbbel aus Nürnberg, der unsere Veranstaltung mit seinem Vortrag bereichern sollte.

Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung in Dinkelsbühl, von links: Georg Hermann, Isa Marianne Leonhardt, Vorsitzender Georg Schuster, Johann Grum und Josef Nutz. Foto: Johann Schuster

Nach Grußworten und der Totenehrung ließ Georg Schuster die vielen Veranstaltungen des Vorjahres Revue passieren. Auch für 2019 haben wir uns wieder einiges vorgenommen: Faschingsball, Stammtisch mit Langosch­backen, Muttertagsfeier, Teilnahme am Trachtenumzug des Heimattages, Kronenfest, Grillfest in der Siebenbürger Stube, Frauenwanderung oder Frauenausflug, Kathreinenball, Teilnahme am Volkstrauertag, Adventsfeier, adventlicher Stammtisch und Silvesterball, dazu noch zwölf Stammtische und zwölf Seniorentreffs.Es folgten die Ehrungen: für 30 Jahre Mitgliedschaft Matthias Krauss, für 40 Jahre Mitgliedschaft Matthias Hubner, Georg Hermann, Sara Schenker, Josef Nutz und Isa Maria Leonhardt und für 55 Jahre Mitgliedschaft Johann Grum. Stellvertretend für die Geehrten ergriff Johann Grum das Wort und berichtete trotz der 92 Jahre, die er ein paar Tage später erfüllen sollte, mit einer bewundernswerten Routine, wie es in früheren Jahren in der landsmannschaftlichen Arbeit (er war im Lauf der Zeit in mehreren Funktionen im Vorstand unserer Kreisgruppe tätig) war.Als krönender Abschluss unserer Sitzung folgte eine Präsentation in Wort und Bild über das Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt durch den von uns sehr geschätzten Landsmann Horst Göbbel. Wir konnten uns über die schönen Bilder aus unserer Haupt- und Hermannstadt freuen und danken unserem Gast herzlichst für seine Präsentation.Nachdem wir bei dem einen oder anderen Getränk noch eine Zeit im Saal verweilt hatten, gingen wir alle zufrieden nach Hause.

Georg Schuster