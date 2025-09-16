



16. September 2025

Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: Sommerfest mit Ehrungen

Das Sommerfest der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau wurde am Sonntag, den 20. Juli, bei schönstem Sommerwetter gefeiert. Nach dem Gottesdienst in der Gnadenkirche Dachau fanden die Ehrungen statt. Thomas Schieb, 2. Vorsitzender der Kreisgruppe, dankte mit einer kurzen Ansprache den Ehrenmitgliedern für ihre jahrelange Treue und Loyalität. Jedem anwesenden Ehrenmitglied wurde durch Johann Krafft (1. Vorsitzender) und Erika Seiwerth (auch 2. Vorsitzende) eine Urkunde und eine Anstecknadel als Dank überreicht.

Die geehrten Mitglieder mit den Vorständen der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: Johann Krafft (3. von links oben), Thomas Schieb (Mitte), Erika Seiwerth (3. von links unten), Agathe Krafft-Duma (Delegierte für Landesgruppe Bayern, 4. von rechts unten), Ilse Stirner (Frauen- und Kulturreferentin, 1. von rechts unten). Foto: Melitta Schieb Danach ging es zum feierlichen Teil in den Garten der Gnadenkirche, wo mit kühlen Getränken, frisch gegrillten Mici und Steaks, Kartoffelsalat, Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und jeder Menge guten Gesprächen der Tag genossen wurde. Den kulturellen Teil übernahm die Kindertanzgruppe München, die uns mit ihren Tänzen begeisterte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Andreas Wagner von den „Power Sachsen" und auch für die Kinder war etwas geboten. Beim Malen, Armbändermachen, Windspielebasteln und Ringewerfen konnten sich diese die Zeit vertreiben. Es war ein rundum gelungener Tag. Ein großes Dankeschön an alle Kuchenbäcker/-innen und Helfer/-innen, ohne deren tatkräftige Unterstützung dieser Tag nicht hätte stattfinden können, und an alle Anwesenden, die den Tag erst zu dem gemacht haben, was er war, nämlich schön. Melitta Schieb

