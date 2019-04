Soziale Gerechtigkeit für Spätaussiedler - Multiplikatoren-Konferenz mit Dr. Bernd Fabritius in Waldkraiburg

Zu einer Multiplikatoren-Konferenz der Landsmannschaft der Banater Schwaben, der Landsmannschaft der Russlanddeutschen und des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland am 31. März im Haus der Vereine in Waldkraiburg hatte die Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, eingeladen.

Bild oben links (von links): Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli, Stadtrat Georg Ledig, Bundesvorsitzender der Banater Schwaben Peter-Dietmar Leber, Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius, Valentina Wudtke, Stellvertretende Vorsitzende der Russlanddeutschen Regensburg, und Bundesvorsitzender der Russlanddeutschen Dr. Johann Thießen. Collage von Heinz Fray

Der Kreisgruppenvorsitzende von Waldkraiburg, Kurt Zikeli, begrüßte unter den mehr als 100 Gästen die Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben Peter Leber, der Landsmannschaft der Russlanddeutschen Dr. Johann Thießen, den Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Präsidenten des Bundes der Vertriebenen Dr. Bernd Fabritius, seitens der Stadt Waldkraiburg die Stadträte Georg Ledig, gleichzeitig Vorsitzender der Banater Schwaben und Kreisvorsitzender vom Bund der Vertriebenen, Charlotte Konrad, Familien- und Jugendreferentin, Alexander und Anneliese Will, seitens der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ute Rothe sowie den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Waldkraiburg, Mathias Möss. Zikeli bat anschließend Dr. Bernd Fabritius ans Rednerpult, um über das Thema „Altersarmut bekämpfen - Soziale Gerechtigkeit für Aussiedler und Spätaussiedler" zu referieren.Fabritius stellte gleich am Anfang fest, dass man im Saal eine Weltpremiere habe, nämlich drei Landsmannschaften in einem Saal vereint seien. Er bedankte sich anschließend bei der Bundesvorsitzenden Herta Daniel für die Initiative zu dieser Veranstaltung, lobte die gute Zusammenarbeit mit den anderen Landsmannschaften, hier vor allem mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft,, die, obwohl von der Problematik der Rentenkürzung nicht betroffen, Schulter an Schulter mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen stehe. Anhand des Bergriffes Heimat versuchte der Redner die Entstehung dieses Fremdrentengesetzes aus der Zeit Bismarcks herzuleiten. Bismarck war nämlich der Meinung, dass man vom Generationenprinzip her einen Rententopf schaffen müsste, in den die Kinder aus Verantwortung für ihre Eltern einzahlen sollten, damit diese auch nach dem Arbeitsleben, in Rente also, über ein Einkommen verfügen konnten. Das Ganze baute auf das Solidaritätssystem, das viele, vor allem Spätaussiedler schon kannten, da sie ja ein Gewinn für die Bundesregierung seien und demographisch gesehen sehr gut in dieses Rentensystem passen würden. Laut Statistik waren bei Aufnahme im Bundesgebiet 32,3 Prozent der Aussiedler jünger als 18 Jahre, 44,9 Prozent zwischen 18 und 45 Jahren, also im richtigen Arbeitsalter, 15,9 Prozent zwischen 45 und 65 Jahren und nur 6,8 Prozent über 65 Jahre alt. Das heißt, dass die Spätaussiedler eine eigene Rentenkasse richtig füllen würden und sie folglich eine richtige Wohlstandsrente beziehen könnten. Leider ist das nicht der Fall.Weiterhin erläuterte Fabritius anhand des Schicksales seines Opas den Begriff Kriegsfolgelast: „Mein Opa wurde 1945 nach Kriwoi Rog als Kriegsreparation verschleppt, weil er Deutscher war, und hat nicht nur seine rumänische bzw. siebenbürgische Heimat, sondern auch seine Alterssicherung verloren - eine Ohrfeige also, wenn man sagt, die Aussiedler verdienen keine Rente! Ist es da ein Wunder, wenn Unrechtsempfinden aufkommt?“, so der Hauptredner bei dieser Podiumsdiskussion. Fabritius weiter: „Ich setze mich deshalb stark für die Beseitigung der personenkreisspezifischen Benachteiligungen der gut 2,8 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler ein.“Ende der 1990er Jahre setzte ein Populismus gegen die Spätaussiedler ein, der seinesgleichen sucht. Ab 1993 begannen Rentenkürzungen für Spätaussiedler. Die Begründung: Aussiedler würden eine höhere Rente bekommen als Hiesige - das dürfe auf keinen Fall sein. Doch keiner spricht davon, dass es sich dabei um eine große Falschaussage handelte bzw. dass es sich um einen schlechten Vergleich handeln würde. Den Gipfel der Unverschämtheit erreichte diesbezüglich Oskar Lafontaine mit seiner Behauptung: „Mir ist ein Bedrängter aus Afrika lieber als ein sogenannter Spätaussiedler aus Kasachstan“. Die Deckelung im Fremdrentengesetz sieht nämlich einen Abschlag von 40 Prozent vor und begrenzt so den Rentenanspruch zum Beispiel eines Ehepaares auf 40 Entgeltpunkte. Im Normalfall kommt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland auf diese Zahl an Entgeltpunkten. Ein Ehepaar muss also quasi mit einer statt mit zwei Renten auskommen, ganz egal wie lange und was sie gearbeitet haben.Seit 2017 ist man bemüht, die Benachteiligungen wieder zu begradigen. Zu 100 Prozent wird es nicht gelingen, aber zumindest teilweise. Zum Schluss sprach Fabritius über die Resolution, mit Hilfe derer so viele Unterschriften wie möglich gesammelt werden und sie der Bundeskanzlerin übergeben werden sollen. Man will ja nicht mehr, aber Gerechtigkeit! Dr. Fabritius stellte sich im Anschluss den Fragen des Publikums, das ihm fast zwei Stunden interessiert zugehört hatte.

Herbert Liess