Gelungener Auftritt des Freiburger Chors

Vor genau zwei Jahren trafen wir uns zur ersten Chorprobe. Wir, das sind 22 singbegeisterte Siebenbürger Sachsen aus der Gegend um Freiburg, und Renate Fervers, Chorleiterin ohne siebenbürgische Wurzeln. Eigentlich wollten wir als Projektchor lediglich das 50-jährige Jubiläum der Kreisgruppe Freiburg musikalisch umrahmen.

Der Siebenbürgisch-Sächsische Chor aus Freiburg trat beim Fest der Chöre auf. Foto: Horst David

Es folgten mehrere Auftritte vor überschaubarer Zuhörerschaft, doch bald stand fest, dass wir uns gemeinsam einem größeren Publikum präsentieren wollten. Renate Fervers trieb uns mit viel Charme und Geduld zu Höchstleistungen. Der Merzhausener Chor Chorioso, bei dem auch unsere Kreisvorsitzende Sigrun Kelp mitsingt, lud zum jährlich stattfindenden Fest der Chöre ein. Zusammen mit fünf unterschiedlichen Chören wurden auch wir eingeladen, vier Lieder zu singen.Vereinssprecher in Merzhausen, Karl Heinz Stürner, gebürtiger Hermannstädter, führte das Publikum durch unser musikalisches Programm. Er informierte in ein paar Sätzen über Herkunft und Brauchtum der Siebenbürger Sachsen und übersetzte die sächsischen Texte. Dabei wies er auf die schmucken Trachten und den sächsischen Dialekt hin, mit dem wir das Publikum überraschten und erfreuten. Der Applaus belohnte unseren gelungenen Auftritt. Um in den Reigen der Klimaaktivisten einzusteigen, wurde die Gelegenheit genutzt, mit weit über 100 Chorsängern und dem Publikum das weltweit bekannte und schon oft gesungene Lied „Do it now“, eigens geschrieben für die Pariser Klimakonferenz, gemeinsam anzustimmen. Mit einem fröhlichen Kanon ging das Fest der Chöre in die Abschlussrunde. Nach diesem gelungenen Auftritt des Siebenbürgisch-Sächsischen Chores aus Freiburg ist allen klar, dass wir ein neues Projekt in Angriff nehmen wollen.

Ursula Stefanovici