Gelungener Filmabend in Düsseldorf

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen hatte in Kooperation mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus am 1. April zu einem Filmabend nach Düsseldorf eingeladen. Gezeigt wurde der Film „Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgsgeschichten“, zu dem die Leiterin der Bibliothek im Gerhart-Hauptmann-Haus, Margarete Polok, und der Landesvorsitzende Rainer Lehni den Regisseur Florin Besoiu, aber auch ein erfreulicherweise volles Haus begrüßten konnten.

Florin Besoiu (rechts) und Rainer Lehni im Gespräch beim Filmabend am 1. April 2019 in Düsseldorf. Foto: Angelika Schwager

Der junge, aus Mühlbach stammende Regisseur Florin Besoiu stellt in seinem sehenswerten Film Einwanderer und sächsische Rückkehrer in Siebenbürgen vor, aber auch junge Siebenbürger Sachsen, die Siebenbürgen nie verlassen haben. Insofern ist der Titel des sehenswerten Films etwas irreführend. In einzelnen Porträts lässt der Filmemacher die Protagonisten ihre persönliche Erfolgsgeschichte erzählen. Untermalt wird der Film mit wunderschönen Aufnahmen aus Siebenbürgen.Der Filmvorführung folgte ein Gespräch zwischen Florin Besoiu und Rainer Lehni mit dem Publikum. Dieses machte aktiv mit, so dass viele Fragen und Bemerkungen fielen. Nicht nur der Film wurde zum Thema gemacht, auch die aktuelle politische Lage in Rumänien, die deutsche Minderheit und die Schulen wurden angesprochen.Den gelungenen Abend konnten die rund 70 Gäste bei einem von Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni und ihren Helferinnen gezauberten siebenbürgisch-sächsischen Imbiss sowie einem Gläschen Wein bei anregenden Gesprächen beenden.

rl