Ein Fest der Gemeinschaft: Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie in Weil der Stadt

Einen Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie feierte am 31. März die Kreisgruppe Lronberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in der evangelischen Kirche in Weil der Stadt, gestaltet von unserem Pfarrer Wilhelm Lienerth und an der Orgel begleitet von seiner Frau Brigitte Lienerth.

Zu unserer Freude durften wir, bei voll besetzter Kirche, Gäste von nah und fern begrüßen. Die Krönung des Gottesdienstes war die musikalische Umrahmung durch den siebenbürgischen Chor der Kreisgruppe Böblingen und den Posaunenchor der Evangelischen Kirche Weil der Stadt. Geistlich und seelisch gestärkt, wurden alle Gottesdienstbesucher von der Kreisgruppe zu einem gemeinsamen Mittagessen, Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus eingeladen. Bei voll besetzten Tischen, guten Gesprächen und siebenbürgischer Frohnatur ließen wir den Tag ausklingen. Zahlreiche Trachtenträger beim Gottesdienst der Kreisgruppe Leonberg. Foto: Lieselotte Paulini



Zum Schluss bedanke ich mich recht herzlich bei unserem Pfarrer Lienerth, seiner Gattin Brigitte, dem siebenbürgischen Chor Böblingen, dem Posaunenchor Weil der Stadt, allen Kuchen- und Salatspendern, den 23 Trägern unserer schönen Tracht und nicht zuletzt bei allen Helferinnen und Helfern für euren unermüdlichen Einsatz.



„Tradition sollte die Art sein, wie etwas bewahrt wird“, sagt Roswitha Bloch (*1957), deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin und Lektorin. Wir laden ein zu unserem Grillfest, das am 22. Juni ab 12.00 Uhr im CVJM-Heim Tiefenbachtal Leonberg stattfindet.



