Mit Feuer im Herzen zum Heimattag gereist

Viele Mitglieder der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein machten sich auch in diesem Jahr bereits am Freitag auf den Weg, um dem kulturellen Höhepunkt Dinkelsbühl beizuwohnen. Während es sich die Jugendlichen auf dem Zeltplatz gemütlich machten, übernachtete die „ältere“ Generation in der Jugendherberge. Im Festzelt wurde getanzt, vor allem die weiblichen Jugendlichen waren vom Gastauftritt von „Feuerherz“ begeistert.

Mit über 40 Trachtenträgern machte die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein begeistert am Heimattag mit. Foto: privat

Am Samstag schaute sich die Gruppe unterschiedliche Darbietungen an. Insbesondere die 4-jährige Arwen, die das Gedicht „Huest te Kummer uch Bektritnis“ in sächsischer Mundart vortrug, hat so manchen Zuschauer zu Tränen gerührt. Samstagabend wurde dann wieder im übervollen Zelt gerockt und geschwitzt; immer im Hinterkopf, dass am Sonntag der Trachtenumzug ist und sich die Kräfte gut eingeteilt werden sollten.Trotz kurzer Nacht erschienen alle pünktlich am Treffpunkt zur Aufstellung des Trachtenumzuges. Mit Stolz und Freude präsentierte unsere über 40 Personen große Gruppe sich und unsere Trachten den Zuschauern am Straßenrand. In diesem Jahr nahmen unglaublich viele – über 3200 – Trachtenträger am Umzug durch die Innenstadt von Dinkelsbühl teil. Wegen der hohen Teilnehmerzahl war es notwendig, eine kurze Pause einzulegen, damit die hinteren Trachtengruppen an den Zuschauern vorbeischreiten konnten. Diese Pause wurde genutzt, um unter Akkordeonbegleitung eines Mitglieds der Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein die „Reklich Med“ zu tanzen und gemeinsam bekannte Volkslieder zu singen. Während die Erwachsenen nach dem Umzug die Tracht ablegten, machten die Jugendlichen noch vor der Schranne und dem Alten Rathaus bei der Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ der SJD mit. Bei sommerlichen Temperaturen tauschte man sich mit alten Bekannten aus und ließ den Tag im Festzelt ausklingen. Ob jung oder alt, alle waren der Meinung, dass dies nicht der letzte Trachtenumzug gewesen ist, an dem die Kreisgruppe mitwirkt.

SG