Siebenbürgisches Kulturprogramm in Traunreut

Ihren traditionellen Kathreinenball veranstaltete die Kreisgruppe Traunreut am 23. November. Bereits am Nachmittag fand im Heimathaus ein kulturelles Programm mit Auftritten verschiedener Kulturgruppen statt. Das Programm begann mit einem Aufmarsch von rund 70 Trachtenträgern, zu denen auch Mitglieder der Trachtenvereine „D’Stoabergler“ aus Palling, „D’Traunviertler“ aus Traunwalchen sowie die siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen aus Augsburg und Traunreut gehörten.

Bunte Trachtenvielfalt beim Kathreinenfest der Siebenbürger Sachsen in Traunreut. Foto: Egon Buortmes

Richard Schneider, Vorsitzender der Kreisgruppe Traunreut, begrüßte die Gäste mit der Volksweisheit: „Besseres kann kein Volk vererben als ererbten Väterbrauch. Wo des Landes Bräuche sterben, stirbt des Volkes Blüte auch.“ Das Kathreinenfest sei ein Höhepunkt des Jahres und sehr wichtig für den Erhalt des Brauchtums, so Richard Schneider. Brauchtum sei etwas sehr Wichtiges, es sei Volksgut, ein Stück Kultur. Bräuche würden etwas von Traditionsbewusstsein und Identität verraten. Brauchtumspflege würde erheblich zur Identitätsfindung der Jugend beitragen.Der Kreisgruppenvorsitzende freute sich in seiner Begrüßungsansprache über die „bunte Vielfalt an Trachten“ sowohl der Siebenbürger als auch der bayerischen Gäste, die „immer wieder eine Augenweide“ sei. Die Anwesenheit des Pallinger sowie Traunwalchner Trachtenvereins, für deren Mitgestaltung des Festes sich Richard Schneider herzlich bedankte, sei ein „Zeichen der Verbundenheit“ und dass die Siebenbürger akzeptiert und integriert sind. In Bayern würde auf Volkstumspflege aller Art ein ganz großes Gewicht gelegt, und mit traditionellen Darbietungen würde man immer wieder Dank und Anerkennung erfahren. Deswegen sei dieses Umfeld eine gute Grundlage, um die aus Siebenbürgen mitgebrachten Traditionen und Bräuche zu pflegen, findet der Vorsitzende.Unter den zahlreichen Ehrengästen im voll besetzten Saal des Heimathauses waren Klaus Ritter, Erster Bürgermeister Traunreuts, Kulturreferentin Steffi Gampert-Straßhofer, Fritz Bantscheff, Vorstandsmitglied des Heimathauses, Hildegard Kallmaier, Vorstandsmitglied des Bayerischen Trachtenverbandes, Florian Walter, 1. Vorstand des Traunwalchner Trachtenvereins, Dieter Graef von der Urzelnzunft und Ehrenvorsitzender Norbert Klein.Bürgermeister Klaus Ritter lobte in seinem Grußwort die Aktivitäten der Kreisgruppe und vor allem das Verwirklichen der in der Satzung festgelegten Verbandszwecke und Grundsätze – allem voran die Jugendarbeit und die Zusammenarbeit mit den befreundeten Trachtenvereinen.Im kulturellen Teil zeigten die siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen traditionelle deutsche Volkstänze, die Mitglieder der Trachtenvereins Palling den Bankerltanz und einen Plattler, die Mitglieder des Trachtenvereins Traunwalchen das Mühlradl und ebenfalls einen Plattler, die alle sehr gut ankamen. Als Zugabe stand die Sternpolka als Gemeinschaftstanz aller Beteiligten an. Zum Ausklang der Veranstaltung konnten die Besucher sich mit einer Brotzeit stärken und gemütlich beisammensitzen.

