14. Juli 2025

Kultursommer in Deutsch-Weißkirch

Auch in diesem Sommer wird in Deutsch-Weißkirch (rumänisch: Viscri) ein außergewöhnliches Kulturprogramm geboten. Im Zeitraum vom 19. Juli bis zum 3. August werden im Hof Colligere1841 in der Hauptstraße (Strada Principală) 160 verschiedene Veranstaltungen stattfinden.

Täglich können Sie dort von 12.00 bis 17.00 Uhr die Viscri Arts Ausstellung bewundern, in der die Künstler Gabi G. A. Radac, Andrei Argaetic, Silvia Comaniciu, Sabin Onceriu, Petronela Danciu, Katherine Alecse, Gerlinde Stodolka und Bianca Andrei ihre Werke präsentieren. Die Eröffnungsfeier der Ausstellung am 19. Juli um 19.00 Uhr werden der Canta Viscri Chor unter der Leitung von Marlies Markel-Gherghiceanu und Johann Markel musikalisch mitgestalten.



Einen Workshop für Kunsthandwerk, historische Bemalungen von Möbeln mit Bezug zu Deutsch-Weißkirch, bietet Manuela Maria Ivan am 29. Juli und 6. August, jeweils von 11.00-15.00 Uhr. Der Kurs wird auf englisch und rumänisch gehalten und kann ab einem Alter von zehn Jahren besucht werden.













Ebenfalls einen Besuch wert ist die Abschlussveranstaltung der Ausstellung, die am 3. August im Rahmen der



Märchen aus Siebenbürgen rund um Ungerechtigkeit, die am 6. August von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr mit musikalischer Untermalung vorgetragen werden, bieten auch für Kinder eine gute Möglichkeit, die siebenbürgische Kultur kennenzulernen.



Schlagwörter: Deutsch-Weißkirch, Kulturprogramm

