Erfolgreicher Faschingsball in Bielefeld

Der Faschingsball unserer Kreisgruppe fand am 8. Februar im Freizeitzentrum Stieghorst statt. Wir konnten dieses Mal sogar einige verkleidete Besucher begrüßen und hoffen, dass in den nächsten Jahren ein paar mehr den Mut dazu haben.

Gute Stimmung und volle Tanzfläche in Bielefeld. Foto: Hans-Martin Weidner

Schon zu Anfang füllte sich die Tanzfläche. Die „SiebenBeats“, die mit einigen Fans aus Wuppertal angereist waren, sorgten mit ihrem Repertoire bis zur Sperrstunde für gute Stimmung. Danke, dass ihr da wart, Manuel, Christian, Günni und Erich. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Spaß mit der Musik. Ihr habt in Bielefeld auf jeden Fall Fans dazugewonnen.Besonders gefreut hat es uns, dass auch ein paar Jugendliche der Einladung ihrer Eltern, gemeinsam mit ihnen zu feiern, gefolgt sind. Meinen Beobachtungen und Fragen nach hat es den meisten gut gefallen. Dem einen oder anderen konnte man an den Lippen ablesen, dass einige Schlager und auch rumänische Stimmungshits bekannt waren. Es würde uns sehr freuen, wenn die Jugend sich weiter für unsere Veranstaltungen begeistern könnte und etwas frischen Wind hereinbringt.Dieses Jahr feiert die Kreisgruppe Bielefeld ihren 70. Geburtstag, für dieses Jubiläum können Sie sich den 12. September vormerken. Unser nächstes Treffen im Gemeindehaus Heepen findet am 6. März statt. Wer Interesse hat an Aktionen wie Theater spielen, neue Tanzschritte einüben oder sich einfach nur unterhalten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Außerdem findet im Frühling ein Stammtisch statt, der Termin wird noch bekanntgegeben.

Ute Drothler