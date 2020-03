Kreisgruppe Freiburg i.Br. wählt neuen Vorstand

Am 31. Januar wurde der alte Vorstand der Kreisgruppe Freiburg entlastet, gebührend gefeiert und mit einem kleinen Geschenk seitens Sigrun Kelp verabschiedet. Zur Einstimmung sang der sächsische Chor unter der Leitung von Renate Fervers vier Lieder, bevor wir zur Tagesordnung übergingen. Die ältere Generation, die jahrelang zum Bestand und Erfolg der Kreisgruppe beigetragen hat, darf in den wohl verdienten Ruhestand gehen.

Neuer Vorstand in Freiburg mit der Vorsitzenden Ursula Stefanovici (3. von rechts). Foto: Ruhtraut Ziegler

Abgelöst wurde der alte Vorstand durch neue Gesichter, aber auch eine Vielzahl der schon viele Jahre Mitwirkenden stellte sich erfreulicherweise wieder zur Wahl, die unter der souveränen Wahlleitung von Ines Wenzel, extra angereist aus Heilbronn, zügig durchgeführt wurde. Alle Ämter konnten zufriedenstellend besetzt werden: 1. Vorsitzende: Ursula Stefanovici, 1. Stellvertretende Vorsitzende: Hedda David, 2. Stellvertretender Vorsitzender: Robert Kastenhuber, Schriftführer: Friedel Demuth, Kassenwart: Wolfgang Ziegler, Kassenprüfer: Herbert Feierabend, Gitte Brenner, stellvertretender Kassenprüfer: Heinz Tonsch, Beisitzer: Krista Krech, Maja Sturm, Ruhtraut Ziegler, Inge Wagner, Delegierter: Horst Herbert, Ersatzdelegierter: Heinz Tonsch.Mit vielen guten Wünschen und viel Lob für ihr Wirken, vor allem für die vielen Veranstaltungen, die in der letzten Legislaturperiode stattfanden, und mit einem Segenslied, speziell für sie gedichtet, wurde Sigrun Kelp letztendlich verabschiedet.Karin Speck, die u.a. jahrelang für die Kultur in der Kreisgruppe zuständig war, fand anerkennende Worte für Sigrun Kelp und betonte vor allem ihre Vorliebe für die Dichtkunst und überreichte ihr als persönliches Geschenk ein Andenkenbüchlein, in dem sich alle Gäste verewigen durften. Dass Sigrun Kelp Kultur besonders am Herzen liegt, bewies sie wieder mal durch die getroffene Auswahl des musikalischen Beitrages, der diesmal von Banater Seite von Walter Berberich und Partnerin mit Gesang und Gitarrenspiel kam.Ines Wenzel ehrte Frau Kelp von Seiten des Landesverbandes Baden-Württemberg mit einer Urkunde und dankte ihrerseits für jahrelange Bemühungen, die aus ihrer Sicht äußerst erfolgreich waren. Nach einer kurzen Dankesrede von der neuen Vorsitzenden Ursula Stefanovici für das entgegengebrachte Vertrauen und ihrem Versprechen, weiterhin eine Plattform für kulturelle Veranstaltungen, für Brauchtumspflege und Zusammenkünfte bieten zu wollen, und zusammenfassenden Abschlussworten von Manfred Huber gingen wir zum gemütlichen Teil des Abends über, der traditionsgemäß mit Fettbrot und Zwiebeln beschlossen wurde.Frau Wenzel fand die gute, entspannte Stimmung bemerkenswert, und obwohl sie noch eine lange Heimreise vor sich hatte, genoss sie mit uns den gemütlichen Ausklang und fühlte sich sichtlich wohl. Die Freiburger Kreisgruppe kann gemeinsam mit dem neuen Vorstand zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir wünschen Gottes Segen, viel Spaß und viel Erfolg bei den Vorhaben und Sigrun Kelp ein gutes Ankommen in der alten neuen Heimat.

Ursula Stefanovici