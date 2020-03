Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim hat beim Faschingsball ihren ersten Auftritt

Aus der Lust zum Tanzen und dem Interesse an der siebenbürgischen Tradition und Gemeinschaft entstand beim Katharinenball die Idee, nach zehn Jahren kreativer Pause in Rosenheim wieder eine Tanzgruppe auf die Beine zu stellen. Die Idee trug rasch Früchte, noch beim Ball wurden interessierte Jugendliche aufgerufen, sich zu melden. Zur Freude der Initiatorin Inge Schmidt-Stolz war das Interesse groß, so dass man schnell zusammenfand: zwölf tanzbegeisterte Jugendliche im Alter von 13 bis 24 Jahren, Astrid Kelp (Tanz- und Gruppenleitung) und Inge Schmidt-Stolz (Gruppenleitung).

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim bei ihrem Faschingsauftritt. Foto: Astrid Kelp

Beim ersten Kennenlerntreffen im Januar war uns schnell klar – die neue Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim war geboren. Noch an diesem Abend beschlossen wir, uns beim Faschingsball in Rosenheim vorzustellen. In der kurzen Zeit, die wir bis zum Ball zum Proben hatten, studierten wir zwei Tänze im „Line-Dance“-Stil ein, die wir als Cowgirls und Cowboys verkleidet einem begeisterten Publikum präsentierten. Vom Wunsch gestärkt, beim Heimattag in Dinkelsbühl dabei zu sein, beginnen wir nun, die bekannten traditionellen Volkstänze zu üben.Getreu dem Motto „Jeder kann tanzen“ heißen wir tanzbegeisterte Jugendliche jederzeit bei uns willkommen. Interessierte können spontan zu einer Schnupperstunde vorbeikommen oder sich bei unseren Gruppenleiterinnen Astrid, Mobil: (01 79) 7 93 63 95, und Inge, Mobil: (01 51) 74 50 42 91, melden. Wir proben montags von 19.00 bis 21.00 Uhr im Gemeindehaus der Erlöserkirche in Rosenheim. Wir freuen uns auf viele schöne Stunden mit tollen Tänzen und spannenden Auftritten.Eine kleine Bitte in eigener Sache: Unsere Trachtenausstattung ist noch nicht vollständig. Über geliehene oder gespendete Trachten und Trachtenteile freuen wir uns sehr. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich direkt an unsere Gruppenleitung.

Alexander Kubon