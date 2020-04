Der Faschingsbericht der Kreisgruppe Biberach traf recht spät in der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung ein. Üblicherweise wäre er an dieser Stelle nicht erschienen. Doch der Rückblick könnte interessant für unsere Leser sein, vermittelt er doch heute, in Corona-Zeiten, eine fröhliche Stimmung, zu der die Kindertanzgruppe und Jugendtanzgruppe Bibarach mit ihren Darbietungen maßgeblich beitrugen.

Jugendtanzgruppe Biberach im ABBA-Fieber. Foto: Mathias Henrich

Der Fasching stand wieder vor der Tür, und so veranstaltete die Kreisgruppe Biberach am 15. Februar 2020 ihren alljährlichen Faschingsball in ihrer Stammhalle in Warthausen bei Biberach. Der Aufbau erfolgte schon am Freitagabend durch Mitglieder des Vorstands und engagierte Jugendliche unserer Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe.Am Samstagabend konnte die Kreisgruppe wieder eine große Anzahl feierfreudiger Gäste aus dem Raum Biberach und Umgebung empfangen. Der Faschingsball mit vielen Masken und einem tollen Publikum war sehr gelungen, trotz zeitgleicher Veranstaltungen in Heidenheim und Heilbronn.Um 20.00 Uhr begannen unsere Jüngsten der Siebenbürgisch-Sächsischen Kindertanzgruppe ihre kraftvolle tänzerische Choreographie auf „My life ist a party“, einstudiert von Emely und Sophie Binder, Vanessa Städter und Leonie Schuster. Es folgte unsere Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe mit einer phänomenalen Tanzeinlage zu einem Medley der bekanntesten ABBA-Songs, einstudiert von Carina Ludwig und Andrea Wenrich. Die kulinarische Unterstützung brachte dieses Jahr die Metzgerei Hermann aus Esslingen. Für die tonangebende musikalische Unterhaltung sorgte die Schlagerband „Akustik 3“, welche den Ball bis um 2 Uhr des nächsten Morgens anführte und unseren Gästen einen beherzten Abend schenkte.Für die Kreisgruppe Biberach wurde auch dieser Ball wieder zum Erfolg, dank der vielen freiwilligen Helfer und Unterstützer. Wir freuen uns auf das kommende Programm in diesem Jahr und hoffen weiterhin auf freudige Begegnungen mit unseren Landsleuten.

Tim Lucas