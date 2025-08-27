



27. August 2025

Kindertanzgruppe Biberach im Ravensburger Spieleland

Am 5. Juli machten wir, die Mitglieder der Kindertanzgruppe Biberach samt unseren Familien, uns auf den Weg ins Ravensburger Spieleland. Unser wohlverdienter Ausflug stand endlich an, und alle waren gespannt auf den Tag voller Spaß und Abenteuer.





Leider ging auch dieser schöne Tag einmal zu Ende, und die Mitglieder der Kindertanzgruppe mussten langsam, aber sicher den Heimweg antreten. Es war ein schöner, aktiver Tag, der allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben wird.



Wir trafen uns am Biberacher Bahnhof und nahmen unseren ausgesuchten Zug nach Ravensburg. Nach einem schnellen Umstieg in den Bus fuhren wir in großer Erwartung und Freude direkt zum Spieleland. Nach einem Gruppenfoto teilten wir uns in kleine Gruppen ein und liefen los, um den Park zu erkunden. Vereinzelt trafen wir uns und fuhren gemeinsam Achterbahn oder machten ein Picknick. Auch kühlten wir uns bei verschiedenen Wasserattraktionen von dem warmen Wetter ab. Mit einem Zug fuhren wir durch den gesamten Park und sahen uns die verschiedenen Highlights und Erlebnisse näher an. In den Souvenirs-Shops konnte man sich kalte Getränke, Eis und Erinnerungen kaufen.

Leider ging auch dieser schöne Tag einmal zu Ende, und die Mitglieder der Kindertanzgruppe mussten langsam, aber sicher den Heimweg antreten. Es war ein schöner, aktiver Tag, der allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben wird.

Wir bedanken uns bei unserer Tanzgruppenleitung Anna-Lena und Astrid Göddert, die diesen Ausflug organisiert haben, und allen Familien, die teilgenommen haben, und freuen uns bereits auf den Ausflug im nächsten Jahr!

Cathrice Bloom

Schlagwörter: Kindertanzgruppe, Biberach

