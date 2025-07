Biberacher feiern Heimattag

Pfingsten 2025: Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen lockte Tausende Besucher in die historische Altstadt nach Dinkelsbühl. Auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend- und Kindertanzgruppe Biberach waren mit dabei und feierten ein unvergessliches Wochenende.

Kindertanzgruppe Biberach feiert Heimattag in Dinkelsbühl. Fotos: Mathias Henrich

Biberacher Jugend in fröhlicher Runde in Dinkelsbühl.

Bereits am Freitag trafen sich die Jugendlichen auf dem Zeltplatz und verbrachten den Abend bei Musik und Tanz im großen Festzelt, wo die beliebte „Combo Band“ für eine großartige Stimmung sorgte. Auf dem Zeltplatz wurde noch bis in die frühen Morgenstunden in gemütlicher Runde am Lagerfeuer oder bei Besuchen von anderen Tanzgruppen gefeiert.Am Samstag trotzten die Teilnehmer dem Regen und nutzten die verschiedenen Angebote in Dinkelsbühl. Manche Kinder nahmen am Kinderprogramm teil und bastelten Raketen, andere gingen zu den Turnieren am Sportplatz, zum Nachwuchsprogramm in der Schranne oder zur Trachtenausstellungen ins ev. Gemeindehaus. Am Abend genossen wir die Stimmung vor der Schranne, wo die von der Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) neu gegründete Musikband „Offbeat“ ihr Bestes gab und das Publikum begeisterte. Auch die kulinarischen siebenbürgischen Leckereien im Spitalhof durften nicht fehlen und schmeckten uns sehr gut.Der Höhepunkt des Wochenendes war jedoch der Pfingstsonntag. Am Vormittag ging es zur Aufstellung des großen Trachtenumzugs, der gemeinsam mit der Kindertanzgruppe und Kreisgruppe Biberach trotz Regencapes und Regenschirmen durchgeführt wurde. Nach einer anschließenden Stärkung mit einem Mittagessen in der Schranne begann um 14.00 Uhr das kulturelle Programm mit den Tanzgruppen. Die Kindertanzgruppe Biberach hatte die Ehre und eröffnete die Tanzrunde am Schweinemarkt mit dem Tanz „Tanzfreude", gefolgt von der Jugendtanzgruppe Biberach mit dem Tanz „Dr Bärnermutz tanzt". Beide Gruppen zeigten ihre Tänze auch vor der Schranne und nahmen am Schluss auch am gemeinsamen Aufmarsch aller Tanzgruppen teil. Wegen schlechtem Wetter wurden leider die gemeinsamen Tänze abgesagt, die wir unermüdlich Wochen zuvor in den Proben einstudiert hatten.Nach einem aufregenden Wochenende wurde abends im Festzelt noch gefeiert und wir ließen den Abend gemütlich auf dem Zeltplatz ausklingen, denn am nächsten Morgen mussten die Zelte gemeinsam wieder abgebaut werden. Die Jugendtanzgruppe Biberach verbrachte in toller Gemeinschaft und mit neuen Freundschaften vier wunderschöne Tage in Dinkelsbühl und freut sich schon auf 2026!

Leonie Schuster und Astrid Göddert