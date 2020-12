Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsgruß des Landesvorsitzenden Lehni

Dieses Jahr ist ganz anders geworden als vor einem guten Jahr gedacht. Nach den vielen ereignisreichen Jahren war 2020 pandemiebedingt ein stilles Jahr auf Landes- ebene und in den Kreisgruppen. Ich bin froh, dass wir zu Jahresbeginn immerhin die Doppelausstellung über die Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen und das Tobsdorfer Chorgestühl in Düsseldorf zeigen konnten.

Ich danke den Kreisgruppen, die auch in diesen zurückliegenden Monaten auf verschiedenste Weise mit ihren Mitgliedern im Kontakt geblieben sind. In den Sommer- und Herbstmonaten haben einige Kreisgruppen auch kleine Veranstaltungen wie Wandertage ausprobiert. Auch das ist ein kleiner Erfolg unter diesen besonderen Umständen.Was 2021 bringen wird, wissen wir alle nicht. Gemeinsam hoffen wir, dass es auf jeden Fall anders und besser wird. Die Gemeinschaft, die viele von uns vermissen, wünschen wir uns alle sehr zurück. Die Planungen für 2021 laufen aktuell zwar auf Sparflamme, bei Verbesserung der Lage möchten wir aber gerüstet sein und wieder durchstarten.Auf Landesebene planen wir eine Beteiligung am Bürgerfest „Karlspreis Live“ in Aachen am 12. und 13. Mai 2021. Das 70-jährige Jubiläum der Landesgruppe NRW soll am 2. Oktober 2021 in Schwerte stattfinden. Dazu spreche ich jetzt schon eine herzliche Einladung aus.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, diesmal in kleinerem Rahmen als gewohnt, sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.

