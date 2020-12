Landesgruppe Baden-Württemberg: Weihnachtsgruß des Landesvorsitzenden Konnerth

Im Dezember feiern wir traditionell Advent und Weihnachten. In den Kreisgruppen wurden Weihnachtslieder gesungen, Kinder und Enkel trugen Gedichte vor, bei Kaffee, Kuchen und Gebäck tauschte man sich mit Freunden, mit Landsleuten aus, weihnachtliche Stimmung kam auf.

Landesvorsitzender Michael Konnerth

Doch in diesem Jahr fallen die Adventsfeiern, Weihnachtsbälle und Silvester aus oder sie finden, wie manche andere Veranstaltung, nur digital (im Internet) statt. Nach 2019, als wir noch das 70-jährige Jubiläum der Landesgruppe Baden-Württemberg mit vollem Saal in der Harmonie in Heilbronn gefeiert haben, kam 2020, in dem unsere Kreisgruppen und auch die Landesgruppen fast alle Veranstaltungen schweren Herzens absagen mussten.Am 3. Oktober durfte ich bei einem Jubiläum des Siebenbürgischen Jugendorchesters Sachsenheim teilnehmen (unter Hygieneauflagen) und am 10. Oktober fand die Tagung mit den Kreisgruppenvorsitzenden und Kulturverantwortlichen mit 50 Personen in Sachsenheim statt, wo uns der dortige Bürgermeister Holger Albrich, ein Siebenbürger Sachse, als unser Ehrengast begrüßte. Die Hoffnung keimte auf, dass die Gemeinschaft wieder aktiv werden kann. Doch mit den Weihnachts- und Silvesterfeiern in dem üblichen Rahmen wird es in diesem Jahr nichts. Wir hoffen, dass wir nach dieser schweren Zeit bald wieder zu unserem gewohnten siebenbürgischen Gemeinschaftsleben zurückkommen werden. Unsere Aktivitäten werden wir fürs nächste Jahr, je nach Möglichkeit, planen und die Kontakte zueinander wieder pflegen. Da es auch in unserem Kreise Corona-Fälle gab (sogar mit Todesfolge), sind wir alle aufgefordert, die medizinischen und hygienischen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.Wir danken Ihnen, allen Mitgliedern, dass Sie uns die Treue halten und dadurch unsere Gemeinschaft stärken. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und geben es in Freundeskreisen weiter: Unsere Gemeinschaft ist sinnvoll, aufbauend und es lohnt sich, Mitglied unseres Verbandes zu sein oder, wer es noch nicht ist, zu werden. Ich danke allen Ehrenamtlichen für den Einsatz in den Kreisgruppen und den Kulturgruppen, ich danke für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander.Der Landesvorstand wird zu Weihnachten jedes Mitglied persönlich anschreiben, um zu zeigen, dass wir auch in Zeiten, in denen wir uns nicht persönlich treffen können, für jeden Einzelnen da sind. Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge 2021 für uns alle ein glückliches, friedliches und vor allem ein gesundes Jahr werden.

Michael Konnerth, Landesvorsitzender