Landesgruppe Nordrhein-Westfalen hält Neujahrsempfang erstmals online ab

In „normalen“ Jahren findet jeweils Mitte Januar der Neujahrempfang des Landesvorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen statt. Daran beteiligen sich Mitglieder des Landesvorstandes, die Kreisgruppenvorsitzenden aus NRW samt Partnern oder Partnerinnen. Auch den nordrhein-westfälischen Aussiedlerbeauftragten Heiko Hendriks konnte man hier schon begrüßen.

Der Neujahrsempfang der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen fand erstmals als Online-Videokonferenz statt. Bildschirmfoto: Rainer Lehni

2021 dauert die Corona-Pandemie weiterhin an, das Verbandsleben, zumindest die Präsenzveranstaltungen, ruht weitestgehend. Da ein Neujahrsempfang in bisheriger Form nicht möglich war, hielt der Landesvorstand ihn – auf Vorschlag der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni – spontan als Videokonferenz im Netz ab.Am 6. Februar konnte der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni Mitglieder des Landesvorstandes und Vertreter der Kreisgruppen online zu einem bunten Programm begrüßen. Mit kurzen Tagebuchausschnitten aus der Deportation von Hildegard Servatius (Mediasch/Swisttal) erinnerte Rainer Lehni an den 76. Jahrestag seit Beginn der Deportationen in die damalige Sowjetunion. Karin Roth hatte eine Präsentation mit siebenbürgischen Motiven zu Erich Kästners Gedicht „Der 13. Monat“ vorbereitet. Hanna Jung-Boldan gab die Lechnitzer Anekdote „Der Bäffel kit“ zum Besten.Mundartdichter Schuster Dutz war mit „De Subtraktion“ dabei, die von Hanna Jung-Boldan im Lechnitzer Dialekt und von Angelika Schwager in Mediascher Mundart vorgetragen wurde. Eingestreut wurden Videos aus dem kulturellen Verbandsleben in Nordrhein-Westfalen, für deren Schnitt Heike Mai-Lehni verantwortlich zeichnete.Für die Teilnehmer war der Jahresempfang eine willkommene Abwechslung im derzeit noch tristen Corona-Alltag. Beim nächsten Onlineformat freuen wir uns auch auf eine regere Beteiligung aus den Kreisgruppen.

rl