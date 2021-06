14. Juni 2021

Kreisgruppe Setterich: Mici zum Heimattag

Dieses Jahr gab es zum Digitalen Heimattag für die Mitglieder der Kreisgruppe Setterich einen „Mici Drive In – Mici To Go“. Da der Heimattag coronabedingt wieder nur digital stattfinden konnte, hat der Vorstand überlegt, wenn wir schon nicht nach Dinkelsbühl fahren können, ein bisschen Dinkelsbühl nach Setterich zu bringen, und so schlossen wir uns der „Krautfunding“-Aktion des Verbandes an.

Die Kreisgruppe Setterich bot Mici zum Abholen anlässlich des Digitalen Heimattages an. Fotos: Angelika Schwager Mici-Essen gehört traditionell zum Heimattag in Dinkelsbühl, deshalb boten wir unseren Mitgliedern fertig gegrillte Mici mit Brot und Senf zur Abholung an. Mit einer separaten Einladung wurden alle über Abholzeiten und Ort informiert. Das Angebot wurde rege angenommen. Mit eigenen Dosen oder Töpfen wurden die Mici abgeholt. Auch in den bereitgestellten Burgerboxen fanden einige Mici Platz. Als kleine Überraschung gab es ein kleines Fläschchen selbst gemachte Vişinată, gespendet von Familie Gierlich. Es war schön, nochmal einige Leute zu sehen und ein kleines persönliches Gespräch führen zu können.



Angelika Schwager

Schlagwörter: Setterich, Digitaler Heimattag 2021

