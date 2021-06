Heimatstube Setterich zieht um

Die Siebenbürgische Heimatstube in Setterich wurde von den Mitgliedern der Frauenschaft im evangelischen Gemeindehaus in Setterich vor über 50 Jahren liebevoll mit Stickereien und Kostbarkeiten eingerichtet. Unter anderem gehörten dazu die liebevoll bemalten Möbel, diverse Trachten und der Wandbehang, der die Flucht aus Siebenbürgen darstellt, der von Frau Czell und der Jugend bestickt wurde.

Die Heimatstube Setterich zieht mit dem Feuerwehrauto nach Lenzing in Oberösterreich um. Fotos: Heike Mai-Lehni

Leider wurde das Gemeindehaus vor einigen Jahren geschlossen, so dass hier keine Veranstaltungen, Sitzungen oder Treffen mehr stattfinden konnten. Die Heimatstube konnte aber noch im Gemeindehaus bestehen bleiben. 2014 kam es bei einem starken Unwetter zu einem Wasserschaden im Gemeindehaus, bei dem auch die Heimatstube betroffen war. Schnell mussten die Möbel, Trachten etc. aus der Heimatstube geholt und getrocknet werden. Leider wurden dabei einige Fotos und Dokumente zerstört.Mehrere Jahre wurden die Gegenstände aus der Heimatstube im Gemeindehaus zwischengelagert. Obwohl nach einer alternativen Räumlichkeit gesucht wurde, war es leider nicht möglich, die Heimatstube erneut in Setterich einzurichten. Die geliehenen Trachten, Möbel und Stickereien wurden den Mitgliedern zurückgegeben. Die restlichen Teile wurden weiterhin im Gemeindehaus gelagert.Im August 2020 gab es einen rettenden Anruf von Hans Graiger von der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau in Oberösterreich, der aus Erzählungen seiner Schwester Katharina Melcher aus Setterich von unserer Heimatstube erfuhr. Er und Nachbarmutter Sonja Lehner teilten uns ihr Interesse an unserer Heimatstube mit, was uns sehr freute. Das ehemalige Pfarrhaus der Gemeinde Lenzing soll umgebaut werden und die Nachbarschaft Rosenau erhält eine Etage, um ihre Heimatstube einzurichten. Aufgrund der Corona-Situation wurde der Abholtermin mehrere Male abgesagt. Am 24. April war es dann so weit. Hans Graiger und Wolfgang Lehner kamen aus Österreich mit einem Feuerwehrauto, welches von der Stadt Lenzing zur Verfügung gestellt wurde, um die Möbel, Trachten, Puppen usw. abzuholen.Vielen herzlichen Dank an alle Helfer, die die Sachen sicher ins Auto luden, das voll bis oben hin war. Dank gilt auch der Nachbarschaft Rosenau. Wir sind froh, dass unsere Heimatstube in gute Hände kommt und wir in Zukunft die alte bzw. neue Heimatstube in Lenzing anschauen können. Der Wandbehang soll demnächst sein neues Zuhause im „Haus der Geschichte NRW “ in Düsseldorf finden.

Für den Vorstand der KG Setterich

Angelika Schwager