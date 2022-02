Kreisgruppe Setterich: "Nessaja" tanzt wieder

Das „Tanzteam Nessaja“ der Kreisgruppe Setterich kann endlich wieder auf die Bühne. Nach über zweijähriger Pause präsentieren die Tänzerinnen an zwei Terminen in Baesweiler das Musical „Tarzan“.

Geneinschaftsprobe der Tänzerinnen aller drei Gruppen. Die Spannung steigt.

Die Vorfreude auf die Aufführungen ist groß.

Nachdem bereits nach den letzten Aufführungen 2019 klar war, dass eine neue Trainerin und choreographische Leiterin benötigt wird, hat sich Katrin Stallbaum, selbst seit ihrem 4. Lebensjahr Teil des Tanzteams, dazu bereit erklärt, diese Position zu übernehmen. Seitdem trainiert sie, auch wenn dies unter pandemischen Bedingungen oft nicht einfach war und nach wie vor nicht einfach ist, die etwa 30 Mädchen und jungen Frauen zwischen vier und 24 Jahren. Choreographien entwickeln, Tänze einstudieren, Hauptrollen besetzen, Bühnenbilder bauen, basteln und gestalten, Kostüme schneidern – nahezu alle diese Aufgaben übernehmen die Tänzerinnen selbst oder werden von ihren Familien tatkräftig unterstützt. Alle halten zusammen, damit die Aufführungen ein voller Erfolg werden.Tarzan wird als kleines Baby von einer Horde Affen aufgenommen und großgezogen. Obwohl deren Anführer Kerchak in Tarzan einen Fremden und Eindringling sieht, nimmt ihn Kala als ihren Sohn an und auch die anderen Affen akzeptieren und unterstützen ihn als einen der Ihren. Somit sieht sich Tarzan selbst als Affe und Sohn Kerchaks, der ihn aber immer wieder spüren lässt, wie er zu ihm steht. Tarzan will umso mehr beweisen, dass er würdig ist, und wird dabei von Terk nach Kräften unterstützt. Als eine Forschergruppe in den Urwald kommt, lernt Tarzan Menschen kennen und beginnt zu erkennen, dass er ihnen viel ähnlicher ist als seiner Familie, den Affen. Die Tochter eines Forschers, Jane, hat es ihm besonders angetan und er findet sich bald zwischen zwei Welten wieder und steht vor der Entscheidung, seiner Familie oder seinem Herzen folgen zu müssen.Das Musical „Tarzan“ wird am Samstag,, 18.00 Uhr, und am Sonntag,, 16.00 Uhr, im Pädagogischen Zentrum, Gymnasium Baesweiler, Otto-Hahn-Straße 16-18, 52499 Baesweiler, aufgeführt.(ab 15. Februar): Settericher Feinkostladen, Hauptstraße 128, Setterich; Spielkiste Thomas Jäger, Kirchstraße 50a, Baesweiler. Die Tänzerinnen des „Tanzteams Nessaja“ laden euch und Sie herzlich dazu ein, sich für ein paar Stunden in die wunderbare Welt von Tarzan entführen zu lassen, und freuen sich sehr alle begrüßen zu dürfen.