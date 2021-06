Verband dankt für Unterstützung

Der Digitale Heimattag 2021 und die Werbeaktionen rund um dieses Event haben gezeigt, dass unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten zusammensteht. Die vielen positiven Reaktionen allein zum Digitalen Heimattag motivieren das Organisatorenteam und alle Beteiligten, sich weiterhin für unsere Gemeinschaft zu engagieren.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni hielt die Eröffnungsansprache des Digitalen Heimattages 2021 in Dinkelsbühl (siehe SbZ Online). Foto: Hermann Depner

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. nimmt wichtige Aufgaben für unsere Kultur und Gemeinschaft wahr. Deshalb sollte es für uns alle ein Anliegen sein, den Verband zu unterstützen. Das kann als aktives, aber auch passives Mitglied geschehen. Jede und jeder, die sich mit unseren Zielen identifizieren, sind in unserem Verband gern gesehen. „Zusammen sind wir Heimattag“ lautete das Motto des Digitalen Heimattags, und genauso heißt es aber auch „Zusammen sind wir der Verband“.Auch ein digital durchgeführter Heimattag verursacht Kosten. Die bisher eingegangenen Spenden von rund 5.700 Euro helfen wesentlich mit, die Kosten des Heimattags zu tragen, ebenso die Förderung durch den Freistaat Bayern. Die rund 600 Festabzeichen, die vor und nach dem Heimattag verkauft wurden, tragen ebenfalls zur finanziellen Sicherung des Heimattags bei. Herzlichen Dank allen Landsleuten und Freunden unserer Gemeinschaft, die unseren Verband hierbei unterstützen!Wie wir alle wissen, ist ein Verbandsleben nur möglich, wenn unser Verband Mitglieder hat, die dieses Verbandsleben erst möglich machen. Allein rund um das Pfingstwochenende und in den Tagen danach haben 35 Personen ihren Beitritt zum Verband erklärt. Auch dies ist ein kleiner, aber sichtbarer Erfolg unserer Verbandsarbeit. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alle Landsleute und Interessierte, die noch nicht Mitglied unseres Verbands sind, bitte ich, dieses zu tun. Sie helfen und tragen damit zum Fortbestand der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft entscheidend bei.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender