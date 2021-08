Traditionelles Waldfest in Neu-Isenburg

Der Vorstand des Landesverbandes Hessen lädt am 29. August alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zum traditionellen Waldfest auf dem Hammerwerferplatz im Sportpark (neben dem Schwimmbad), Alicestraße/Carl-Ulrich-Straße, in Neu-Isenburg ein. Beginn der Veranstaltung ist 11.00 Uhr, um 12.00 Uhr findet die Andacht mit Pfarrerin Birgit Hamrich statt. Die „Siebenbürger Musikanten Pfung­stadt“ begleiten uns bis zum späten Nachmittag musikalisch.

Am frühen Nachmittag zeigen uns die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzgruppen einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Repertoire. Wir bieten wieder eine Kinderbetreuung an. Wie jedes Jahr werden viele Helferinnen und Helfer aus den Kreisverbänden dabei sein und Baumstriezel backen, Mici grillen und Getränke ausschenken. Sitzmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Wir sorgen auch für Schirme und Zelte bzw. Pavillons. Das Waldfest findet auch bei schlechtem Wetter statt. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es in der Kurt-Schumacher-Straße oder beim Eingang Alicestraße.Nach der Hessischen Verordnung über Kontakt- und Betriebsbeschränkungen dürfen wir die Veranstaltung unter Auflagen und mit Erfassung der Kontaktdaten durchführen. Es gelten aktuell folgende Auflagen: Mindestabstand von 1,5 m; auf dem Gelände bis zum Sitzplatz gilt die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen; bitte beachten Sie das Einbahnstraßensystem; Kontaktdatenerfassung: Alle Besucher tragen sich in eine Anwesenheitsliste ein. Für die Teilnahme empfehlen wir Folgendes: Impfnachweis oder Bescheinigung über den vollständigen Impfschutz (14 Tage nach der zweiten Impfung) oder Genesungsnachweis nach erfolgter Infektion (Genesenennachweis oder ein positiver PCR-Test) oder ein negatives Testergebnis (Schnell-Testnachweis, max. ein Tag alt).

Heinz Plajer