27. Oktober 2021

Kreisverband Darmstadt wählt jungen Vorstand

In Darmstadt hat der ortsansässige Kreisverband am 18. September seine Neuwahlen für die nächste Amtsperiode abgehalten. Wie auch bereits in den Vorjahren versammelten sich dafür die Mitglieder des Kreisverbandes in der Grillhütte zum Sandbach in Eschollbrücken/Pfungstadt, um im Anschluss an die Wahlen das jährliche Grillfest zu feiern.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Darmstadt, von rechts: Patrick Brusch, Beisitzer; Franziska Staufert, Ersatzrechnungsprüferin; Karl-Heinz Krestel, Beisitzer; Metta Brusch, Schriftführerin; Ingrid Gierlich, Rechnungsprüferin; Marc-Alexander Krafft, stellvertretender Vorsitzender; Franz Staufert, Beisitzer; Jennifer Jakobi, Vorsitzende; Anitta Krafft-Daniel, Rechnungsprüferin; Silke Töpfer, Kasse; Rosemarie und Simon Schmidt, Beisitzer; Jessica Pelger, Beisitzerin; Silke Krestel, Beisitzerin. Foto: Hans Töpfer Nach der Entlastung des alten Vorstandes und der Auswahl eines Wahlkomitees fanden sich die nun frisch gebackenen Vorstandsmitglieder nach kurzer Vorstellungsrunde zusammen und wurden in einem demokratischen und offenen Wahlverfahren durch die Mitglieder in den Vorstand gewählt.



Neue Vorsitzende des Kreisverbandes ist Jennifer Jakobi. Die nun vorwiegend jungen Vorstandsmitglieder treten in die Fußstapfen ihrer Vorgänger, nur einige aus dem vorherigen Vorstand verblieben. Somit besteht der neue Vorstand des Kreisverbandes aus einem Zusammenspiel der Generationen.



Bei schönen Klängen von einer kleinen Abordnung der Siebenbürgischen Blaskapelle Pfungstadt arbeiteten ehemaliger und neuer Vorstand Hand in Hand und sorgten für ein freudiges Miteinander. Nach Stunden der Unterhaltung, des Feierns und des Beisammenseins kam auch dieser Abend zu einem Ende. Nun startet der neue Vorstand des Kreisverbandes Darmstadt mit neuem Elan und vielen neuen Ideen in die Amtsperiode. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch zusammen. Marc-Alexander Krafft

